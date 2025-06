Erste Hinweise auf die neue Funktion wurden von dem Social-Media-Experten Radu Oncescu veröffentlicht. In der Android-Version ist im Long-Press-Menü unter einem Beitrag ein neues Symbol mit zwei kreisförmig angeordneten Pfeilen zu sehen. Der Repost Button erlaubt es, Inhalte direkt erneut zu veröffentlichen – eine Funktion, die bislang auf Stories oder externe Anwendungen beschränkt war.

Kontext: Instagram verfolgt eine langfristige Content-Strategie

Die Einführung des Repost Features steht nicht isoliert, sondern ergänzt eine Reihe strategischer Produktentwicklungen. Zuletzt wurden etwa der Shared Access ohne Passwortweitergabe sowie neue Optionen zur Kommentarfilterung und Inhaltsmoderation ausgerollt.

Instagram verfolgt damit das Ziel, sich als ganzheitliches Content-Ökosystem zu etablieren. Im Fokus stehen nicht nur Echtzeitinhalte, sondern zunehmend Formate, die wiederverwendbar, langfristig sichtbar und strategisch platzierbar sind. Durch die Repost-Funktion lassen sich nicht nur eigene Beiträge gezielt erneut ausspielen, sondern auch fremde Inhalte in die eigene Feed-Strategie integrieren – etwa zur Verstärkung thematischer Narrative, Community-Building oder kuratierten Empfehlungen. So wird Relevanz nicht länger ausschließlich durch Neuheit erzeugt, sondern auch durch Kontext und Wiederholung.

Neue Werkzeuge für langfristige Content-Strategien auf Instagram

Besonders deutlich wird dieser strategische Wandel durch die Verbindung des Repost Buttons mit dem neuen Edit Grid Feature. Letzteres erlaubt es, die Reihenfolge von Beiträgen im Profil individuell zu bestimmen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für visuelles Storytelling, redaktionelle Planung und thematische Kampagnenführung.

© reblmedia auf Threads via Canva

Für Creator eröffnet das Zusammenspiel beider Funktionen neue Ansätze der Distribution und Reaktivierung bestehender Inhalte. Ältere Beiträge mit anhaltender Relevanz – etwa im Rahmen von Kampagnen, Jubiläen oder thematischen Serien – lassen sich nicht nur gezielt reposten, sondern durch die Platzierung im Grid auch dauerhaft sichtbar im Profil verankern. Das begünstigt nachhaltige Reichweitenstrategien und ermöglicht ein aktives Community Management mit kuratierten Content-Archiven.

Recaps, Celebrations und algorithmische Kuratierung

Die Repost-Funktion lässt sich auch im Zusammenhang mit weiteren geplanten Features einordnen. Instagram testet derzeit Formate wie Recaps und Celebrations, die auf die algorithmische Hervorhebung besonderer Inhalte abzielen – etwa als thematische Rückblicke oder persönliche Highlights.

In einem solchen Umfeld könnten Reposts ein wichtiges Werkzeug sein, um Inhalte gezielt in erinnerungswürdige Kontexte zu rücken – automatisiert durch die Plattform oder bewusst durch die Nutzer:innen. Mehr zur SEO-Ausrichtung und den algorithmischen Features von Instagram liest du in unserem Artikel.

© Lindsey Gamble, Sheldonsocial (Threads) via Canva

Gleichzeitig zeigt sich: Die Funktion hat auch Schattenseiten. Wie unser Artikel über Instagram Reposts im Feed zeigt, könnte die neue Sichtbarkeit von Reposts für Creator auch problematisch sein – insbesondere, wenn Inhalte ohne ausreichende Kennzeichnung oder Kontextübernahme von Dritten erneut veröffentlicht werden. Was als Chance zur Reichweitensteigerung gedacht ist, kann so auch zur Herausforderung für Urheber:innenrechte und kreative Kontrolle werden – ein Spannungsfeld, das Instagram künftig klarer adressieren muss.

Reposts im Instagram Feed, © Sarah Roizman via Canva

Instagram wird auch kuratiert – statt nur konsumiert

Instagram verabschiedet sich Schritt für Schritt vom reinen Scroll Feed der Gegenwart. Mit Repost-Option, Edit Grid und algorithmisch gestützten Formaten setzt die Plattform auf ein Content-Modell, das Archiv, Bühne und Community-Zentrale zugleich ist. Dabei entsteht ein spannender Gegensatz: Während Reels, Stories und Memes als kurzlebiger Snackable Content in hohem Tempo konsumiert werden, schafft Instagram parallel Strukturen für Inhalte mit längerer Halbwertszeit.

Wer früher einmal gepostet hat, kann bald zweimal sichtbar werden – ganz ohne neuen Content zu produzieren. Sichtbarkeit entsteht nicht mehr nur durch Aktualität, sondern zunehmend durch Kontext, Wiederverwertung und kluge Platzierung. Das ist nicht nur effizient, sondern könnte auch das Feed-Erlebnis grundlegend verändern.