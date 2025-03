Schauen sich User dieses Video im Reels Tab an, sehen sie als Screen Overlay einen Zusatz, der darauf hinweist, dass der Clip mit Edits erstellt wurde. Darauf wurde der Social-Media-Experte Jonah Manzano aufmerksam und auch wir können das Label sehen.

Die Werbung für die neue Standalone App, auf Threads und Instagram, durch Mark Zuckerberg, ist schon da. Jetzt warten die User nur noch auf den Roll-out der App, um sie als Alternative zu CapCut und anderen Diensten nutzen zu können. Metas Reels-Relevanz wird damit nur weiter wachsen. Schon jetzt werden die Kurzvideos über 4,5 Milliarden Mal pro Tag geteilt.

[…] We’re going to learn what’s going to happen with TikTok, and regardless of that I expect Reels on Instagram and Facebook to continue growing […],