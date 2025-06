Mit Recaps und Celebrations testet Instagram zwei neue Creator Features. Gleichzeitig öffnet die Plattform Grid Posts für Suchmaschinen – und rückt Content-Qualität stärker in den Fokus.

Mit Instagram scheint derzeit kaum eine Woche zu vergehen, ohne dass ein neues Feature an den Start geht. Ob native 3:4-Bilder, neue Kommentarfilter oder der Ausbau von Broadcast Channels: Die Social-Media-Plattform setzt weiterhin stark auf Creator-orientierte Tools. Nun zieht Instagram erneut die Aufmerksamkeit auf sich – mit zwei Funktionen, die weniger auf Sichtbarkeit als auf Selbstwirksamkeit abzielen: Recaps und Celebrations.

In einem Post des offiziellen Creator Accounts heißt es dazu, man wolle Creatorn „the right insights, education, and encouragement“ bieten, um sie auf ihrem Weg besser zu unterstützen. Genau hier setzen die neuen Funktionen an.