Zu dem soziopolitischen Hintergrund virtueller Influencer gibt es bisher nur wenige Daten: Begründet der Trend einen neuen Höhepunkt der Hinwendung zur Künstlichkeit, der sich in der populären Nutzung von Filtern und Co. zeigt? Oder geht es um die Fortführung eines selbstgebauten Paralleluniversums in der Gaming-Welt?

Neue Chancen für das Marketing

Erste Studien zeigen jedenfalls, dass sich echte (beziehungsweise reale Personen) und virtuelle Influencer in Bezug auf Marken-Image und Kaufabsicht annähern. So hat eine OMD-Erhebung 2021 ergeben, dass 44 Prozent der Befragten reale Personen glaubwürdiger finden, aber auch 39 Prozent offen gegenüber Avataren sind und 35 Prozent keinen Unterschied in der Glaubwürdigkeit gegenüber realen Charakteren sehen.

Das birgt neue Chancen für das Marketing: Ein Vorteil für Marken in der Zusammenarbeit mit KI-Influencern besteht vor allem darin, dass sie weniger Risiken bergen als echte Menschen: kein Vertrag, kein Abweichen von der Marke, keine Einschränkungen und volle Kontrolle über jegliche Kommunikation.

Nutzung von KI-Influencern: Das gilt es zu beachten

Für Marketer, die es in Betracht ziehen, mit virtuellen Influencern zu arbeiten, sind folgende Aspekte wichtig:

Authentisch zur Marke: Bei der Entwicklung von Personas ist es entscheidend, dass die Werte und Überzeugungen der virtuellen Influencer mit der Marke übereinstimmen.

Bei der Entwicklung von Personas ist es entscheidend, dass die Werte und Überzeugungen der virtuellen Influencer mit der Marke übereinstimmen. Einzigartige Persönlichkeit: Auch ein virtueller Influencer sollte einen möglichst individuell entworfenen Charakter mit festgelegten Attributen haben und innerhalb dieses Rahmens authentisch agieren, damit die Follower einfacher eine Verbindung aufbauen können.

Auch ein virtueller Influencer sollte einen möglichst individuell entworfenen Charakter mit festgelegten Attributen haben und innerhalb dieses Rahmens authentisch agieren, damit die Follower einfacher eine Verbindung aufbauen können. Konsistenz: Stimme und Ästhetik sollten sich konsistent durch sämtliche Inhalte und Interaktionen ziehen, damit der Charakter eindeutig erkennbar bleibt.

Stimme und Ästhetik sollten sich konsistent durch sämtliche Inhalte und Interaktionen ziehen, damit der Charakter eindeutig erkennbar bleibt. Alltägliche Details: Nicht nur die Persona an sich zählt, sondern auch der Alltag muss mitgedacht und mit Liebe zum Detail entwickelt werden.

Nicht nur die Persona an sich zählt, sondern auch der Alltag muss mitgedacht und mit Liebe zum Detail entwickelt werden. Problemlösung: Wie bei herkömmlichen Influencern gilt: Produkte platt anzupreisen, reicht nicht. Um von der Community ernst genommen zu werden, müssen KI-Influencer einen Mehrwert bieten und dem Publikum dabei helfen, alltägliche Herausforderungen zu bewältigen.

Wie bei herkömmlichen Influencern gilt: Produkte platt anzupreisen, reicht nicht. Um von der Community ernst genommen zu werden, müssen KI-Influencer einen Mehrwert bieten und dem Publikum dabei helfen, alltägliche Herausforderungen zu bewältigen. Rollendefinition: Welche Rolle haben die KI-Influencer innerhalb des Kommunikationsmix inne? Marken haben damit die volle Freiheit, kulturelle und gesellschaftliche Trends zum Leben zu erwecken und den Zeitgeist zu treffen – zum Beispiel durch Persönlichkeiten, die sich für Umweltschutz engagieren.

Welche Rolle haben die KI-Influencer innerhalb des Kommunikationsmix inne? Marken haben damit die volle Freiheit, kulturelle und gesellschaftliche Trends zum Leben zu erwecken und den Zeitgeist zu treffen – zum Beispiel durch Persönlichkeiten, die sich für Umweltschutz engagieren. Langfristige Zusammenarbeit: Wie bei herkömmlichen Influencern profitieren Marken am stärksten von einem langfristigen Engagement, eingebettet in Earned-, Owned- und Shared-Kanäle, um von der über die Zeit wachsenden Community zu profitieren.