Beide KI-Suchoptionen Googles monetarisiert die Alphabet-Tochter ab jetzt ausgiebig mit Werbung – und User müssen sich auf deutlich mehr Ads einstellen.

© Google via Canva

Werbung in KI-Ergebnissen und -Interaktionen wird immer mehr: Google bringt sie in den AI Mode

Im Rahmen der Google Marketing Live (GML) stellte Google neue KI-basierte Werbelösungen und ein Riesen-Update für die Werbung in den KI-Suchoptionen AI Overviews und AI Mode vor. Diese Neuerungen wurden nur einen Tag nach den vielen Updates für Googles gesamtes Ökosystem präsentiert, die das Unternehmen während der I/O verkündete.

© Google

Besonders fielen dabei die neuen Werberealitäten in der KI-Suche des Unternehmens auf. Diese benennt das Unternehmen auf dem eigenen Blog The Keyword wie folgt: „Mehr Möglichkeiten, in der Google Suche präsent zu sein“. Zu den Neuerungen gehört, dass die Ads in AI Overviews ausgeweitet werden. Bisher werden diese nur in den USA angezeigt. Zudem waren sie bislang nur im Mobile-Kontext zu sehen. Doch jetzt sollen sie ebenfalls auf dem Desktop angezeigt werden.

© Google via Canva

Die Positionierung in den prominent platzierten KI-Übersichten verspricht Werbetreibenden relevante Sichtbarkeit in der Google-Suche – die mit über fünf Billionen bedienten Suchanfragen im Jahr als Search-Primus gilt. Mitunter werden auch unter oder über AI Overviews Ads ausgespielt, doch vor allem die Integration in den visuell auffälligen Übersichten soll gefördert werden. Bald sollen die Ads in diesem Bereich in noch mehr Regionen verfügbar sein. Zunächst werden sie im Laufe des Jahres in englischer Sprache in ausgewählten Ländern auch auf Mobilgeräten und PCs ausgeliefert.

So sehen Ads im AI Mode aus, © Google

Ads im AI Mode versprechen noch mehr Umsatz

Des Weiteren, und das ist die nächste große Entwicklung, wird Google Werbung in den AI Mode bringen. Diese ausführliche KI-Suchfunktion mit Chat-Kontext, ausführlichen Antworten und dem hochfunktionalen KI-Modell Gemini 2.5 im Hintergrund wurde von Google zuletzt massiv gepusht. In den USA wird sie bereits zahlreichen Usern angezeigt, künftig auch mit Ads. Dabei soll an passenden Stellen im Frageprozess der User eine gesponserte Antwort oder eine Ad integriert werden. Das erinnert an die gesponserten Antworten in Perplexitys KI-gestützter AI Answering Machine. Google liefert ein Beispiel für die Integration von Werbung im AI Mode:

[…] Nutzerinnen und Nutzer können alles fragen, was sie möchten, und erhalten eine Antwort von der KI. Mit weiterführenden Fragen und hilfreichen Weblinks können sie sogar noch weiter ins Detail gehen. Wo passend und relevant, werden unten oder in den KI-Modus-Antworten Anzeigen eingeblendet. Nehmen wir an, eine Person sucht im KI-Modus nach „Website für Kleinunternehmen günstig erstellen“. Sie erhält eine umfassende Antwort mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und Tipps zur Produktauswahl, wie sie die Zielgruppe erreicht, zu Performance-Tests und zum Starten der Website. Hier kann in einigen Fällen die Nutzung eines Website-Builders der nächste logische Schritt sein. Daher blenden wir möglicherweise eine Anzeige ein – und erleichtern damit den nächsten Schritt […].

Advertisere, die bereits Performance Max-, Shopping- und Suchkampagnen mit weitgehend passenden Keywords verwenden und auf die neue Zusatzlösung AI Max für Suchkampagnen bauen, können ihre Anzeigen in der Übersicht mit KI und im KI-Modus in den USA schalten. Außerdem können sie über die AI Essentials Best Practices einsehen.

Für Advertiser bedeuten diese Neuerungen Potential, um in neuen Inventaren engagierte User m Suchmodus zu erreichen und sie so in Kontexten ihrer Interessen anzusprechen. Das dürfte die User womöglich stören, wenn die Ads weniger nativ als vielmehr intrusiv sein sollten. Google wird so oder so auf den Ausbau der Werbeanzeigen setzen. Denn das fördert das ohnehin immens erfolgreiche Werbegeschäft weiter. Allein im ersten Quartal 2025 machte Alphabet mit der Werbesparte 66,9 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Erweiterung der Inventare in weiteren Märkten, darunter Deutschland, kann also kommen.