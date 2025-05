Mit einem Klick auf den Button gelangen die User zum AI Mode Interface. Dieses steht vielen Usern jetzt auch dann bereit, wenn sie nicht bei Google Labs eingeloggt sind. Das war zuvor die Voraussetzung für die Nutzung dieser KI-Suchoption. Allerdings können bislang nur Nutzer:innen in den USA auf den AI Mode zugreifen; ein Roll-out in Europa und weiteren Regionen könnte aber bald folgen. Denn Google scheint diesen Modus, gerade auch als Konkurrenzoption gegenüber OpenAIs ChatGPT und Perplexity, die mit immer neuen Features daherkommen, fördern zu wollen. Die Warteliste für den Modus wurden in den USA bereits abgeschafft. Und seit Mai rollt Google im AI-Modus visuelle Product und Place Cards aus. Diese zeigen den Usern Reviews, Öffnungszeiten, Sternebewertungen und Bilder zu Shops und Restaurants oder Sehenswürdigkeiten sowie Preise, Versandoptionen, lokale Inventare und ebenfalls Visuals für Produkte.

Im Vergleich zu den AI Overviews bietet der AI Mode deutlich ausführlichere Antworten, etwa auf Fragen, die mehr rationale Evaluierung, Vergleichsgrößen oder weiterführende Sondierungen benötigen. Der AI Mode soll Usern erlauben, nuancierte Fragen zu stellen und eine ausführliche Antwort zu erhalten, für die es ohne den Modus mehrere Anfragen gebraucht hätte. Dabei unterstützt eine maßgeschneiderte Version von Gemini 2.0 den neuen Modus. Das neue Sucherlebnis ist direkt in die Suche integriert und kombiniert die Fähigkeiten von Googles Vorzeige-KI-Modell mit relevanten Suchmechanismen. Shopping-Daten, Echtzeitinformationen und die wichtigsten Quellen werden herangezogen, um verständliche und passende Antworten zu finden.

Dafür fasst Google diverse verwandte Suchkontexte zu Unterthemen parallel zusammen und kreiert eine auf die Suchintention zugeschnittene Antwort. Mit dem als Fan-out-Praktik für Suchanfragen bezeichneten Verfahren nutzt Google ein umfassendes Reasoning. Dabei werden die Suchanfragen in Unterkategorien aufgeteilt, zu denen die KI unterschiedliche Suchen unternimmt, um sowohl aus dem Web als auch von Google – etwa aus Knowledge Graphs – relevante Informationen zusammenzutragen. Diese Antworten spielt der AI Mode inzwischen auch bei multimodalen Suchen aus. Robby Stein, VP of Product für die Google Search, erklärt auf dem Blog The Keyword:

With AI Mode’s new multimodal understanding, you can snap a photo or upload an image, ask a question about it and get a rich, comprehensive response with links to dive deeper. This experience brings together powerful visual search capabilities in Lens with a custom version of Gemini, so you can easily ask complex questions about what you see […].