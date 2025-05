Googles AI Mode wird ohne Warteliste zugänglich und außerhalb der Labs getestet, erlaubt den Wiedereinstieg über vorherige Suchkontexte und zeigt künftig sowohl Produkte als auch Orte mit Visuals an.

Nach der multimodalen Suche und Reasoning für mehr Kontext bei den umfassenden Antworten erhält Googles AI Mode jetzt das wohl größte Update bisher. Denn der Suchmodus, der die AI Overviews in seiner Komplexität überflügelt und möglicherweise zu Googles nächster großer SERPs-Veränderung avanciert, wird erstmals auch außerhalb der Google Labs getestet. Darüber hinaus zeigt der Modus jetzt auch Produktkarten und Shop-Details an. Sogar die Warteliste für die Nutzung in den Labs wird gestrichen – doch all diese Updates kommen zunächst für einen bestimmten User-Kreis. Dennoch dürfte die umfassende Integration des AI Mode in die Google-Suche eher früher als später folgen.

© Google via Canva

So funktioniert der AI Mode

Im Vergleich zu den AI Overviews bietet der AI Mode deutlich ausführlichere Antworten, etwa auf Fragen, die mehr rationale Evaluierung, Vergleichsgrößen oder weiterführende Sondierungen benötigen. Der AI Mode soll Usern erlauben, nuancierte Fragen zu stellen und eine ausführliche Antwort zu erhalten, für die es ohne den Modus mehrere Anfragen gebraucht hätte. Dabei unterstützt eine maßgeschneiderte Version von Gemini 2.0 den neuen Modus. Das neue Sucherlebnis ist direkt in die Suche integriert und kombiniert die Fähigkeiten von Googles Vorzeige-KI-Modell mit relevanten Suchmechanismen. Shopping-Daten, Echtzeitinformationen und die wichtigsten Quellen werden herangezogen, um verständliche und passende Antworten zu finden.

Dafür fasst Google diverse verwandte Suchkontexte zu Unterthemen parallel zusammen und kreiert eine auf die Suchintention zugeschnittene Antwort. Mit dem als Fan-out-Praktik für Suchanfragen bezeichneten Verfahren nutzt Google ein umfassendes Reasoning. Dabei werden die Suchanfragen in Unterkategorien aufgeteilt, zu denen die KI unterschiedliche Suchen unternimmt, um sowohl aus dem Web als auch von Google – etwa aus Knowledge Graphs – relevante Informationen zusammenzutragen. Diese Antworten werden inzwischen auch bei multimodalen Suchen ausgespielt. Robby Stein, VP of Product für die Google Search, erklärt auf dem Blog The Keyword:

With AI Mode’s new multimodal understanding, you can snap a photo or upload an image, ask a question about it and get a rich, comprehensive response with links to dive deeper. This experience brings together powerful visual search capabilities in Lens with a custom version of Gemini, so you can easily ask complex questions about what you see […].

Und die diversen Fragekontexte der User sollen im AI Mode ab jetzt noch weitläufiger bedient werden. Denn Soufi Esmaeilzadeh, Director für Product Management im Bereich Search von Google, erklärt in einem Blog Post, dass der Modus ab jetzt ohne Warteliste zur Verfügung steht. Damit können alle User über die Google Labs auf den AI Mode zugreifen – jedoch vorerst nur in den USA. Erwähnenswert ist in diesem Kontext aber vor allem, dass die Suchmaschine den Modus ab jetzt auch außerhalb der Labs testet. Einige User sollen demnächst direkt in der Suche den AI Mode als Tab vorfinden, selbst wenn sie nicht bei Google Labs angemeldet sind.

Produkte, Locations und andauernde Search-Projekte: AI Mode mit neuem Feature-Umfang

Wer den AI Mode nutzt, kann aufgrund des umfassenden KI-Support bereits differenzierte Antworten zu Fragen rund um Produkte und Orte erhalten. Neuerdings sollen in diesem Kontext aber ebenso weiterführende Informationen integriert werden, die bereits auf Conversions wie Online-Einkäufe oder Restaurantbesuche abzielen. Diese Anpassung könnte Google vor dem Hintergrund vornehmen, zukünftig Ads im AI Mode zu integrieren und den Werbeumsatz über dieses SERPs-Element zu erhöhen.

In der nächsten Woche rollt Google im AI-Modus visuelle Product und Place Cards aus. Diese zeigen den Usern Reviews, Öffnungszeiten, Sternebewertungen und Bilder zu Shops und Restaurants oder Sehenswürdigkeiten sowie Preise, Versandoptionen, lokale Inventare und ebenfalls Visuals für Produkte. Soufi Esmaeilzadeh liefert im Post ein Beispiel:

For example, if you’re looking for the best vintage shops for mid-century modern furniture, AI Mode will show local stores along with helpful insights like live busyness, and you can easily call or get directions.

Das Video zeigt den AI Mode mit Informationen zu lokalen Geschäften für das gesuchte Thema, © Google

Die Anzeige der Shops und Produkte wird durch Googles Shopping Graph mit seinen mehr als 45 Millionen Produktauflistungen unterstützt. Zudem werden stündlich über zwei Millionen Product Listings aktualisiert. SEOs und Shop-Betreiber:innen haben durch die Optimierung ihrer Angaben gegenüber Google die Chance, in diesen dedizierten KI-Ansichten aufzutauchen.

Die Vorstellung dieser commerce-bezogenen Angaben kommt womöglich nicht zufällig jetzt. Erst kürzlich stellte Microsoft das Copilot Merchant Program vor, mit dem Seller ihre Produkte für die Darstellung in der Copilot Search aufbereiten können. Und OpenAI lieferte für ChatGPT eine umfassende Shopping-Option mit Checkout-Möglichkeit direkt in der App, die als Angriff auf Amazon, Web Shops und nicht zuletzt Googles Shopping-Kontext zu verstehen ist. Die Anzeige in beiden konkurrierenden Diensten ähnelt jener von Google im AI Mode.

Ob Shopping oder Research, die AI Mode User können des Weiteren ab jetzt über die linke Navigationsleiste auf vorherige Suchen zurückgreifen. So können sie Projekte wiederaufnehmen und mit Follow-up-Fragen weitermachen oder auf bereits gelieferte Informationen zugreifen.

[…] With AI Mode, you can truly ask Search anything — from complex explanations about tech and electronics to comparisons that help with really specific tasks, like assessing insurance options for a new pet,

erklärt Esmaeilzadeh. Wann der Modus auch in Deutschland zur Verfügung steht und ob er dann einzig als Tab in der Suche erscheint, ist bislang noch nicht bestätigt.