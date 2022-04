Meta CTO Andrew Bosworth teilte ein Video, auf dem erste Details zum Meta Store zu sehen sind: Kund:innen testen in der größten Area des Stores VR Headsets, mit denen sie beispielsweise Metas VR-Spiele und Apps erleben können. Zudem werden Demonstrationen auf einer Reihe von Displays gezeigt, die die sich entwickelnde physische Produktsuite des Unternehmens präsentieren. Meta erklärt:

Through interactive demos, you can make video calls to retail associates with Portal, learn how Ray-Ban Stories can help you stay present with the world around you, and explore the magic of VR with a first-of-its-kind immersive Quest 2 demo.