Während Google mit Gemini 1.0 sowie den offenen Modellen der Gemma-Familie für Furore im KI-Modellmarkt sorgt, Microsoft mit dem AI Startup Mistral AI (das jüngst das Modell Mistral Large vorstellte) kooperiert und OpenAI sogar KI-Modelle für humanoide Roboter von Figure entwickelt, setzt Anthropic auf neue Modelle, die zahlreichen Usern in unterschiedlichsten Einsatzszenarien zugutekommen können. Und für die nahe Zukunft sind schon Updates eingeplant.

We do not believe that model intelligence is anywhere near its limits, and we plan to release frequent updates to the Claude 3 model family over the next few months. We’re also excited to release a series of features to enhance our models‘ capabilities, particularly for enterprise use cases and large-scale deployments. These new features will include Tool Use (aka function calling), interactive coding (aka REPL), and more advanced agentic capabilities […].