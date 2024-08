Google liefert für einige User benutzer:innendefinierte Versionen von Gemini namens Gems, mit denen gechattet werden kann. Allerdings steht das Feature nicht frei zur Verfügung. Auch die Bildgenerierung mit Imagen 3 ist endlich da.

Die Nutzungsmöglichkeiten von Googles AI Chatbot Gemini werden immer vielschichtiger. So können User neuerdings mit dem neuen Modell Imagen 3 Bilder in optimierter Qualität und in verschiedenen Stilen kreieren. Noch nützlicher dürfte für viele, auch Unternehmen, aber die Einführung der Gems sein. Dabei handelt es sich um personalisierte Gemini-Versionen, die an die Custom GPTs von OpenAI und Copilot GPTs von Microsoft erinnern. Während Imagen 3 für alle User ausgerollt wird, können nur bestimmte Nutzer:innen die Gemini Gems für ihre Zwecke einsetzen.