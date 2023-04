Ein Content Marketing Manager kann beispielsweise Bedrock verwenden, um eine gezielte Werbekampagne für eine neue Handtaschenlinie zu erstellen. Hierfür gibt er Daten ein, damit die Plattform Social-Media-Beiträge, Display-Anzeigen und Webkopien für Produkte erstellen kann.

Die Ankündigung erfolgt, nachdem Jassy in seinem jährlichen Aktionärsbrief geschrieben hatte, dass der Konzern verstärkt auf generative KI setzt. Amazon werde „stark in generative KI und große Sprachmodelle investieren“ – kurz LLMs, sagte er. Jassy nannte sie „transformativ“ und ergänzte:

In einem CNBC-Interview sagte der Amazon CEO laut Engadget außerdem:

Most companies want to use these large language models, but the really good ones take billions of dollars to train and many years and most companies don’t want to go through that. So what they want to do is they want to work off of a foundational model that’s big and great already and then have the ability to customize it for their own purposes. And that’s what Bedrock is.