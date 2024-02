Mithilfe Azure-KI-Infrastruktur soll Mistral AI die eigenen Large Language Models optimieren und für die eigenen Lösungen kommerzielle Touchpoints nutzten können. So freut sich Arthur Mensch, Chief Executive Officer von Mistral AI:

We are thrilled to embark on this partnership with Microsoft. With Azure’s cutting-edge AI infrastructure, we are reaching a new milestone in our expansion propelling our innovative research and practical applications to new customers everywhere. Together, we are committed to driving impactful progress in the AI industry and delivering unparalleled value to our customers and partners globally.