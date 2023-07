Wer bereits Zugriff hat (oder sich diesen via VPN verschafft), kann über die öffentliche Betaversion auf Claude mit Claude 2 zugreifen und mit der AI konversieren. Business-Kund:innen sollen die Claude 2 API für den gleichen Preis nutzen können wie die Claude 1.3 API.

Erste User nutzen das neue Sprachmodell von Anthropic bereits, um diverse Aufgaben zu bewältigen. Auf dem eigenen Blog erklärt das Unternehmen, dass Claude als KI-Gegenüber für Hilfestellung bei sämtlichen Aufgaben bereitsteht – und liefert Tipps zur Nutzung mit.

You can now create an account and start talking to Claude in natural language, asking it for help with any tasks that you like. Talking to an AI assistant can take some trial and error, so read up on our tips to get the most out of Claude.