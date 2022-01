Du hörst einen Podcast beim Spotify und plötzlich kommt Werbung für ein Produkt, das dich interessiert. Wenn du aber beispielsweise den Promo-Code oder die Website vergisst, hätten die Werbetreibenden zwar die richtige Person erreicht, aber ihr Conversion-Potential nicht ausgeschöpft. Damit Hörer:innen künftig bei Audio-Ads besser mit den werbenden Marken interagieren können, führt Spotify die Call-to-Action Cards ein. Diese erscheinen nicht nur, während die Ad läuft, sondern später auch, wenn User sich in ihrer Spotify App aufhalten. Auf diese Weise werden Audio-Ads und visuelle Brand Calls-to-Action verbunden.

Im offiziellen Blogpost zur neuen Ad-Option erklärt das Streaming-Unternehmen, dass es mit den CTA Cards erstmals eine visuelle und interaktive Erweiterung für die hörbaren Ads gibt. So heißt es:

With the launch of this new ad experience, we’re making podcast ads interactive for the first time, transforming the format from something that can only be heard, into an experience that you can also see — and, most importantly, click.