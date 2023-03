Bis vor kurzem mussten Interessierte sich noch auf eine Warteliste setzen lassen, doch kurz vor dem Launch von KI Features in Office Apps öffnete Microsoft den Zugriff auf den Bing AI Chat für alle. So scheint es zumindest. Wir selbst konnten schon problemlos auf die das neue Bing mit ChatGPT zugreifen.

OnlineMarketing.de hat sich mit mehreren Microsoft-Konten angemeldet und der Zugriff wurde sofort mit einer E-Mail-Bestätigung gewährt. Wenn du ebenfalls Zugriff auf das neue Bing erhalten möchtest, dann gehe auf bing.com/new und klicke auf die Schaltfläche „Warteliste beitreten“ und melde dich mit deinem Microsoft-Konto an. Die meisten Nutzer:innen erhalten direkt nach der Anmeldung den sofortigen Zugang. Hast du dich zuvor schon auf die Warteliste setzen lassen, könntest du eventuell Probleme beim Zugriff auf den neuen Bing Chat haben.

In einem Test haben wir Bing nach den meistgesuchten Begriffen im Internet im Jahr 2023 gefragt und das war die Antwort:

Microsofts Suchmaschine verzeichnet über 100 Millionen User täglich und könnte den prominentesten Bereich in den SERPs komplett neu gestalten. Unterdessen liefert der Edge Browser den Create and Compose Copilot, Microsoft ändert die Bing Chat Limits und entlässt ein AI Team.

Microsoft selbst hat das Ende der Warteliste zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben. Doch der Zeitpunkt für die Entfernung erscheint vielen nicht zufällig. The Verge hat Microsoft gefragt, ob die Warteliste vollständig entfernt wurde oder ob es sich um einen Fehler handelt, und Communications Director Caitlin Roulston sagte:

During this preview period, we are running various tests which may accelerate access to the new Bing for some users. We remain in preview and you can sign up at Bing.com.