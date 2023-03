Die von der KI geförderte Kreativität, die immer im Zusammenspiel mit der menschlichen Prompt-Eingabe und eigenen Optimierungen funktioniert, zahlt auch direkt auf die Produktivitätssteigerung ein. Denn User können sich dank des Copilot Features auf wichtige strategische und kreative Prozesse konzentrieren, während das KI-gestützte Tools Aufgaben wie das Aufräumen von Outlook-Postfächern oder das Zusammenfassen von Meeting-übernimmt. Zudem können die Nutzer:innen repetitive Aufgaben als Task für bestimmte Zeiträume oder Zeitpunkte voreinstellen und müssen diese gar nicht mehr selbst in Gang bringen.

Mithilfe des Business Chats wiederum können dann sogar unternehmensspezifische Aufgaben aus den Bereichen Kommunikation, Datenanalyse, Recherche und Admoinistration oder Organisation an die KI ausgelagert werden. Dabei agiert der Business Chat auf Grundlage von Unternehemensdaten und -spezifika sowie den Copilot-Anwendungen.

[…] Copilot doesn’t just supercharge individual productivity. It creates a new knowledge model for every organization — harnessing the massive reservoir of data and insights that lies largely inaccessible and untapped today. Business Chat works across all your business data and apps to surface the information and insights you need from a sea of data — so knowledge flows freely across the organization, saving you valuable time searching for answers.

Bei der Bearbeitung von eigenen Projekten im Microsoft-Kosmos haben User dank der neuesten KI-Integrationen auch die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen und neue Skills zu erwerben. Denn die KI bietet über die bei vielen Nutzer:innen altbekannten und immer wieder genutzten Anwendungselemente – zum Beispiel bei PowerPoint und Excel – hinaus zahlreiche passende Kniffe an, die das digitale Arbeits-Know-how der Menschen erweitern. Microsoft schreibt entsprechend:

Now, all that rich functionality is unlocked using just natural language. And this is only the beginning. Copilot will fundamentally change how people work with AI and how AI works with people. As with any new pattern of work, there’s a learning curve — but those who embrace this new way of working will quickly gain an edge.