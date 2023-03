“Available today, Chat, Create and Compose with the new Bing in the Edge sidebar. Now in the latest version of Edge and rolling out to Bing preview users. Enjoy!” https://t.co/PBJ8LLe9Mz pic.twitter.com/No3NCXBncU

Der Edge Browser, der laut Statcounter in Deutschland immerhin über acht Prozent Marktanteil verzeichnet, bietet dank der KI-Integration darüber hinaus die Möglichkeit, Zusammenfassungen langer Reports zu erbitten und beispielsweise über den Chat-Modus nach einem Vergleich mit anderen Berichten zu fragen. Auch eine Tabelle mit Vergleichsdaten lässt sich über den Compose-Modus erstellen. Schon im Februar hatte Microsoft-Chef Satya Nadella erklärt:

AI will fundamentally change every software category, starting with the largest category of all – search. Today, we’re launching Bing and Edge powered by AI copilot and chat, to help people get more from search and the web.

Der Veränderungsprozess, den Nadella auch mit „The age of AI is upon us“ beschreibt, ist in vollem Gange.

Taskbar, Edge und Co.: Das neue Bing wird überall promotet

Das neue Bing wird vielerorts in Microsoft-Dienste integriert. Der Konzern hat die KI-Unterstützung bereits für den Mobile-Bereich eingeführt und auch die Integration bei Skype gestartet. Denn laut Jordi Ribas, Corporate Vice President bei Bing and Microsoft, finden 64 Prozent der Bing-Suchen mobil statt. Mithilfe der Bing Chat Experience sollen Nutzer:innen also auch mobil und in der Kommunikations-App Skype ihre Suchanfragen verfeinern sowie Gedichte, Listen, E-Mails und mehr erstellen lassen können.

Das neue Bing liefert per KI Informationen für die ganze Gruppe, zum Beispiel für bevorstehende Reisen, © Microsoft

Zusätzlich hat Microsoft die Bing AI Experience für die Taskbar bei Windows 11 eingeführt. Demnach können User jetzt die neue Bing-KI direkt in der Windows Taskbar nutzen und über eine Eingabebox direkt mit dem Prometheus Modell hinter dieser kommunizieren. Auf diese Weise können die Nutzer:innen unmittelbar auf ihrem Windows PC KI-Unterstützung bei ihren Aufgaben und Fragen erhalten.

Hunderte Millionen US-Dollar Kosten für ChatGPT Supercomputer und zahlreiche Kündigungen bei Microsoft

Bei all den Entwicklungen, die Microsoft für Bing und Co. bereitstellt, werden die Hintergründe für diese oft etwas in den Hintergrund gerückt. Im Rahmen der Kooperation mit OpenAI, die Milliarden von US-Dollar schwer ist, hat der Konzern einen Supercomputer gebaut, um überhaupt die technische Grundlage für entsprechende Umsetzungen mit ChatGPT und anderen Modellen zu schaffen. Das berichtet Bloomberg. Demnach wurden zehntausende A100 Chips von Nvidia zusammengestellt und sogar Serveranpassungen vorgenommen, um einen Supercomputer bereitzustellen, der laut Microsoft mehrere hundert Millionen US-Dollar gekostet haben dürfte. Nidhi Chappell, Microsoft General Manager für die Azure AI Infrastructure, erklärte dem Publisher, dass diese technische Grundlage erst den Launch von OpenAIs ChatGPT ermöglicht hat:

We built a system architecture that could operate and be reliable at a very large scale. That’s what resulted in ChatGPT being possible. That’s one model that came out of of it. There’s going to be many, many others.

Unterdessen entwickelt sich bei Microsoft nicht alles zum Positiven. Der Konzern verfehlte zuletzt an der Börse die Erwartungen und kündigte tausende Entlassungen an. Zudem berichten Zoë Schiffer und Casey Newton bei Platformer, dass Microsoft eines der AI Teams, die für die Entwicklung der Bing AI sowie dessen Ausrichtung auf die Microsoft-KI-Richtlinien verantwortlich war, freigestellt hat. In einem Statement erklärt Microsoft:

Microsoft is committed to developing AI products and experiences safely and responsibly, and does so by investing in people, processes, and partnerships that prioritize this. Over the past six years we have increased the number of people across our product teams and within the Office of Responsible AI who, along with all of us at Microsoft, are accountable for ensuring we put our AI principles into practice. […] We appreciate the trailblazing work the ethics and society team did to help us on our ongoing responsible AI journey.

Der Konzern investiert weiterhin viel in die Entwicklung der KI-Technologien und Bing, Skype, Edge und Co. werden sich in den nächsten Monaten sicher noch deutlich verändern. Dabei gibt es aber neben technischen auch noch ethische Hürden zu überwinden. Dem Potential der Bing AI stehen schließlich auch einige Bedenken gegenüber.