Zweifelsohne ist Apple einer der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt. Im Bereich der Marktkapitalisierung konkurriert er mit Microsoft und liegt bei über 2,9 Billionen US-Dollar. Neben der populären Hardware rund um iPhones und Macs liefert Apple relevante Abonnement-Dienste wie Apple TV+, Apple Music, iCloud+ oder auch Apple Fitness+. Doch bei der Integration von generativer KI hinkt man anderen Größen wie Google und Microsoft im Wettbewerb hinterher. Beide präsentierten kürzlich ihre KI-gestützten Hardware-Neuheiten, Copilot+ PCs und Chromebooks mit Google AI.

Google AI is coming to Chromebook Plus ✨ Learn how you can get more done with Gemini, Help me write, Magic Editor and more ↓ https://t.co/JJdSl0zcoj

Daher hat Apple für das Jahr 2024 große Gen AI Updates ausgerufen. CEO Tim Cook weckte Anfang des Jahres Hoffnungen, die sich bei Apples WWDC 2024 Event im Juni erfüllen könnten.

As we look ahead, we will continue to invest in these and other technologies that will shape the future. That includes artificial intelligence, where we continue to spend a tremendous amount of time and effort, and we’re excited to share the details of our ongoing work in that space later this year.