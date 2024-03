Mithilfe von AI möchte Apple die Anzeigenplatzierung in den Apple Search Ads automatisieren und optimieren. Einige Advertiser können das Produkt schon testen.

Die Künstliche Intelligenz verändert die Digitalwelt in rasantem Tempo. Die Erstellung von Creatives und Platzierung von Anzeigen wird längst durch KI-Lösungen unterstützt. Inzwischen erhalten jedoch die Platzierungsoptionen bei großen Werbeplattformen immer mehr Automatisierungs-Support – auch in Form von Gen AI Tools. Jetzt testet der Tech-Konzern Apple eine KI-gestützte Anzeigenoptimierung für die Apple Search Ads im App Store. Davon berichtet Business Insider unter Berufung auf eine unternehmensnahe Quelle. Erste Advertiser können bereits auf die Option zugreifen, die an Googles Performance Max und Metas Advantage+ Advertising erinnert.

Dieser Test spiegelt zum einen Apples Bestreben wider, mehr Properties und Prozesse mit AI Support auszustatten. Zum anderen versucht der Konzern, über die Werbeoptimierung das Anzeigengeschäft zu pushen; die Werbeeinnahmen für 2023 wurden auf 7,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, bis 2026 könnten es laut Barclays-Analyst Tim Long 19 Milliarden US-Dollar werden.