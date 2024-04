Im Rahmen des jüngsten Earnings Call im Februar 2024 hat Apple verkündet, dass noch in diesem Jahr neue generative KI-Features für das iPhone verfügbar sein werden. Apple investiere „enorm viel Zeit und Mühe“ in Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, erklärte Apple CEO Jim Cook:

As we look ahead, we will continue to invest in these and other technologies that will shape the future. That includes artificial intelligence, where we continue to spend a tremendous amount of time and effort, and we’re excited to share the details of our ongoing work in that space later this year.