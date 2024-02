Der Launch der Vision Pro geht auch mit Risiken und Sorgen einher, etwa bezüglich der Nutzung im Straßenverkehr. Zudem besteht das Risiko von Verletzungen der Privatsphäre bei der – potenziell unbemerkten – Aufnahme von Videos und Fotos mit der Vision Pro in der Öffentlichkeit. Eine mögliche Lösung stellt die Technologie des deutschen Startups Brighter AI dar, welches die Anonymisierung von Gesichtern und Nummernschildern ermöglicht. Laut Quellen, auf welche 9to5Mac sich beruft, plant Apple aktuell den Kauf des Startups.

Wie im Bild zu sehen ist, werden die Gesichter durch Brighter AI nicht mittels Blurring-Methoden verwischt. Stattdessen werden Personen durch eine Änderung ihrer Gesichtszüge unkenntlich gemacht. So bleibt der Look der aufgenommenen Fotos und Videos natürlich, während gleichzeitig die Privatsphäre der erfassten Personen geschützt werden soll.

Im Oktober 2023 wurde bekannt, dass Apple die Einführung umfassender Gen-AI-Lösungen für diverse Dienste plant – darunter Siri und iOS. Dies ging aus Informationen, welche dem Apple-Experten und Bloomberg-Reporter Marc Gurman vorlagen, hervor. Bei Apples Earnings Call zum aktuellen Quartal bestätigte der CEO Tim Cook nun, dass das Unternehmen an generativen KI-Features arbeite, welche die Kund:innen noch dieses Jahr erreichen sollen. Apple investiere „enorm viel Zeit und Mühe“ in Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, erklärte Cook:

As we look ahead, we will continue to invest in these and other technologies that will shape the future. That includes artificial intelligence, where we continue to spend a tremendous amount of time and effort, and we’re excited to share the details of our ongoing work in that space later this year.