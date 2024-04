Apple geht in die KI-Offensive: Berichten zufolge könnte das neue iPhone mit der Technologie von OpenAI ausgestattet werden. Zudem plant Apple die Integration eigener AI-Modelle.

Lange hielt sich Apple beim KI-Wettlauf im Hintergrund, nun will das Unternehmen allem Anschein nach aufholen. Bereits beim Earnings Call im Februar 2024 bestätigte CEO Tim Cook, dass das Unternehmen aktuell an generativen KI-Features arbeite, welche die Kund:innen noch in diesem Jahr erreichen sollen. Im März 2024 zeichnete sich zudem eine potenzielle Kooperation mit Google ab. Nun hat Apple das Gespräch mit OpenAI gesucht, um die Integration von KI-Features für das neue iPhone zu besprechen, wie Bloomberg berichtet.

Eigene KI-Modelle für On-Device-Nutzung

Die beiden Unternehmen sollen bereits die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit sowie Details zum Einbau der OpenAI Features in Apples neuem Betriebssystem iOS 18 diskutiert haben. Nähere Informationen gibt es bislang allerdings nicht – sowohl Apple als auch OpenAI lehnten einen Kommentar auf Bloombergs Anfrage ab.

Neben der potenziellen Integration eines Chatbots oder anderer KI-Funktionen auf Basis der OpenAI-Technologie plant Apple auch den Einbau eigener KI-Modelle. So stellte das Unternehmen kürzlich die OpenELM-Reihe (Open Source Efficient Language Models) vor, eine Familie von Open-Source-Sprachmodellen, die direkt auf dem Gerät laufen und nicht auf externe Server angewiesen sind. Diese Modelle sind kleiner als viele gängige KI-Modelle und damit geeignet für den Einsatz direkt auf Mobilgeräten.

Kooperationen mit OpenAI und Google?

Trotz der Spekulationen ist zum aktuellen Zeitpunkt (zumindest für die Öffentlichkeit) noch völlig unklar, ob Apple eine Zusammenarbeit mit OpenAI, Google, beiden Unternehmen oder möglicherweise einer ganz anderen Partei eingehen wird. Bis zum Launch von iOS 18, welcher voraussichtlich im September 2024 erfolgen wird, ist noch einiges möglich. Auf Apples alljährlicher Entwickler:innenkonferenz im Juni ist bereits mit der Verkündung weiterer Details zu geplanten Kooperationen und KI-Features zu rechnen.

Apple ist nicht das einzige Tech-Unternehmen, mit dem OpenAI mutmaßlich kooperieren will. Auch Adobe erwägt eine Zusammenarbeit und könnte Funktionen von OpenAI ebenso wie von Runway in Premiere Pro integrieren.