YouTube plant, Anzeigen in Shorts zu integrieren. Das ergibt bei über 30 Milliarden täglichen Aufrufen auch vermutlich Sinn.

Vermutet wurde diese Entwicklung schon lange, jetzt ist es offiziell. Google bestätigt, dass das Unternehmen einen ersten Test von Anzeigen in YouTube Shorts Clips gestartet hat. Laut eigener Angaben verzeichnen Shorts mittlerweile durchschnittlich über 30 Milliarden Aufrufe pro Tag. Ein weiterer Beleg, dass die Popularität der Kurzvideos und die verstärkte Fokussierung dieser auf allen Plattformen unaufhaltsam ist.

Werbeinhalte in Shorts liefern neue Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen

Die Möglichkeit, Anzeigen in Shorts zu integrieren, liefert neue Monetarisierungsoptionen für Advertiser und Creator. Diese sind sehr wichtig für YouTube, denn mehr Menschen, die sich auf der Plattform Shorts ansehen, sind zwar generell gut, doch lukrativer wäre es, wenn diese eben Clips mit Werbung schauen würden. Google bemerkte, dass dieser Umstand zu Gewinneinbußen führen könnte und erklärte, dass YouTube „einen leichten Gegenwind für das Umsatzwachstum“ erfahre: Da die Zuschauer:innenzahlen steigen, macht der Shorts-konsum einen (wachsenden) Prozentsatz der Youtube-Nutzung insgesamt aus. YouTube sieht sich daher gezwungen, Ads in Shorts zu platzieren sowie neue Monetarisierungsoptionen für Shorts Creator zu schaffen.

Derzeit ist es zu komplex, Creatorn direkt die Möglichkeit zu bieten, Clips per Mid- und Pre-Roll-Anzeigen gewinnbringend zu gestalten. An einer Lösung arbeiten momentan auch TikTok, Instagram und Snapchat. Bisher können Creator auf dedizierte Finanzierungs-Pools zugreifen, aus denen die Ersteller:innen dann eine Zuteilung von Fondsanteilen basierend auf der Leistung ihrer Kurzfilm-Clips erhalten können. Derzeit beklagen jedoch beispielsweise viele TikTok Creator, dass sie mit der Umsatzbeteiligung unzufrieden sind und kritisieren die schwankenden Auszahlungen aus dem Creator Fund der Plattform. Instagram kündigte jedoch kürzlich an, einen neuen Prozess, der die Monetarisierung von Kurzvideos in dem Format Instagram Reels einfacher machen soll, zu testen.

Warum YouTube Creator mehr Potenzial haben, mit oder per Shorts Geld zu verdienen

YouTube bietet im Gegensatz zu TikTok und Co. den Vorteil, dass Creator über das YouTube-Partnerprogramm jedes Jahr Milliarden ausgezahlt bekommen. So kann Shorts als zusätzlicher Werbekanal und auch als Köder für den Haupt-YouTube-Feed fungieren. Allerdings vermerkt Google:

Over 40% of creators who received payment from the Shorts Fund in 2021 weren’t in the YouTube Partner Program.

Eine hohe Anzahl potenzieller neuer Creator, die jetzt von YouTube für Shorts-Kreationen bezahlt werden. Wenn YouTubes Monetarisierungsoptionen gut funktionieren, werden YouTuber zwangsläufig auch mehr an der Videoplattform festhalten (müssen) und möglicherweise kommen Creator von Instagram und TikTok hinzu.

Anzeigen in Shorts sind bei diesem Ziel ein wichtiges Element für YouTube. Instagram führte schon 2021 weltweit Ads für Reels ein, TikTok bietet bereits verschiedene Ad-Optionen für die Kurzvideos auf der Plattform.