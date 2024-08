Das Messaging ist ein enorm wichtiger Bereich für Social Media und Entertainment Apps. Instagram-Chef Adam Mosseri erklärte schon vergangenes Jahr, dass DMs auf der Plattform wichtiger als der Feed geworden waren. Während Meta beispielsweise für WhatsApp immer neue Funktionen testet und launcht, setzen andere Plattformen zusehends auf mehr Optionen zum unmittelbaren Austausch der User. So auch TikTok: Die Plattform hat unlängst an Nachrichten gebundene Streaks eingeführt, die an Snapchat erinnern. Das Direct Messaging wurde indes schon 2023 gepusht. Und ebenfalls im vergangenen Jahr deutete sich an, dass TikTok die Social Features rund um das Nachrichtenschreiben massiv ausbauen wollte.

Jetzt kommen neue, oft geforderte Funktionen für das Messaging hinzu – allen voran Group Chats.

TikTok soll sich noch mehr zu einer Plattform entwickeln, auf der Freund:innen sich nicht nur unterhalten lassen, sondern auch direkt in den Austausch gehen. Das gilt ebenso für Creator und Brands. Auf dem offiziellen Blog schreibt das Unternehmen:

[…] We know our community loves Direct Messages and how easy they make it to share relatable content with friends, discover new videos, and stay on top of the latest trends. To enhance user experience and make connecting with friends even more seamless and enjoyable, we’re excited to introduce new updates that elevate DMs, including the highly requested group chat feature, and give you more control over your messaging experience on the platform.