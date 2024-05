Einige Nutzer:innen berichten auf der Plattform von der Anzeige eines Flammensymbols in ihren DMs, welches kennzeichnet, seit wie vielen Tage sie mit einem anderen User per DM in Kontakt stehen. Damit ähnelt das Feature stark den sogenannten Streaks auf Snapchat, welche ebenfalls mit einem Flammen-Emoji markiert sind. Auch BeReal verfügt über eine ähnliche Funktion – hier beziehen sich die Streaks allerdings auf die Anzahl an Tagen, an denen nacheinander ohne Unterbrechung gepostet wurde. TikTok User können das Streak Feature aktivieren, indem sie drei Tage am Stück mit einer Person per DM kommunizieren. Um den Streak zu erhalten, müssen sich beide User täglich mindestens eine Nachricht schicken.

🕵🏻‍♂️SCOOP: TikTok is testing a new “Streak” feature for TikTok DMs:



𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑑 𝑖𝑓 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑖𝑑𝑛'𝑡 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 24 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠. pic.twitter.com/rNzPhPPRXi — Radu Oncescu (@oncescuradu) May 30, 2024

Mehr Entertainment und eine stärkere Priorisierung der Interaktion zwischen den Usern: Diese Entwicklung lässt sich aktuell auf verschiedenen Social-Media-Plattformen beobachten. Ein weiterer Schritt von Instagram in diese Richtung ist der Roll-out einer Funktion, welche das „stille Posten“ von Inhalten im Profil, aber nicht im Feed ermöglicht – und damit unter anderem die Relevanz von Metriken wie Likes und Kommentaren relativiert.

Instagram startet Roll-out von Post quietly to profile © Luke Chesser – Unsplash