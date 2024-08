Der Name des Bereichs, der sich womöglich noch im limitierten Test befindet, ist Videos For You. Damit erinnert dieser Bereich den Namen nach bereits an TikTok. Dort können User im For You-Bereich Videos entdecken, die der Algorithmus ihnen basierend auf Plattformaktivitäten vorschlägt. Wir selbst konnten den Bereich noch nicht entdecken. Bis zu einem umfassenden Roll-out könnte es also eine Zeit dauern.

Werden dann mehr als einer Milliarde LinkedIn-Mitgliedern regelmäßig relevante Videos angezeigt, könnte das einerseits die Sichtbarkeit der Creator und Brands, die Bewegtbildinhalte bereitstellen, enorm steigern. Andererseits dürfte das die Verweildauer auf der Plattform deutlich erhöhen – sofern der Konsum von Videos auf der Business-Plattform von vielen Usern überhaupt angenommen wird. Das populäre Stories-Format aus der Social-Media-Welt integrierte LinkedIn vor Jahren ebenfalls, stellte es aber schon kurze Zeit später wieder ein. Kaum jemand hatte sich dafür interessiert. Videos allerdings sind zu einem immens wichtigen Format für das Storytelling, die Produktvorschau, News und Updates und nicht zuletzt Werbung geworden. Und da LinkedIn mit Video-Ads künftig noch mehr Umsatz generieren könnte, liegt ein Faktor zur Steigerung der Videosichtbarkeit bereits auf der Hand. Für die LinkedIn User ist eine weitere Annäherung an TikTok und Instagram demnach naheliegend.