Dieser neue Video-Feed könnte einerseits dafür sorgen, dass die App Experience entzerrt wird und User Videos nur oder vor allem über den Video-Feed konsumieren. Andererseits könnte dieser Feed auch als eine Art unmittelbares Äquivalent zum Video-Feed TikToks oder dem Reels Feed auf Instagram gesehen werden.

Ein Roll-out-Datum für alle User ist indes noch nicht bekannt. Vielleicht könnte ein solches Feature Facebook auch dabei helfen, bei jüngeren Usern weiterhin Boden gutzumachen. Im Rahmen des Earnings Call für die Quartalszahlen zum zweiten Quartal 2024 gab CEO Mark Zuckerberg bereits an:

I’m particularly pleased with the progress that we’re making with young adults on Facebook. The numbers we’re seeing, especially in the US, really go against the public narrative around who’s using the app. A couple of years ago we started focusing our apps more on 18-29 year olds, and it’s good to see that those efforts are driving good results.