Get a $300 Promote coupon or a $100 Amazon gift card for each eligible invitation,

schreibt TikTok an die User. Diese können also für jeden rekrutierten Creator nach Bedarf entweder einen Coupon für die plattformeigene Werbelösung Promote in Höhe von 300 US-Dollar oder einen Amazon-Gutschein in Höhe von 100 US-Dollar erhalten. Mit Amazon hatte die Plattform kürzlich bereits an anderer Stelle kooperiert. Damit die User ihren Reward erhalten, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. So muss die eingeladene Person entweder mindestens 10.000 YouTube-Abonnent:innen oder ganze 100.000 Instagram Follower vorweisen können. Zudem muss sie ihre Accounts auf TikTok verifizieren und am 1 Min+ Growth Program teilnehmen.

Was steckt hinter dem Schritt?

Es ist nicht das erste Mal, dass TikTok ein Belohnungssystem zur User-Anwerbung einsetzt. So ermöglichte ein Feature der Standalone App TikTok Lite den Nutzer:innen, Punkte für bestimmte In-App-Handlungen zu erhalten und für Weiterempfehlungen der App belohnt zu werden. Die EU-Kommission kritisierte das Feature stark und wies auf eine potenzielle Suchtgefahr hin.

Doch wie kommt es, dass TikTok verzweifelt wirkende Schritte ergreift, um mehr User für die eigene App zu gewinnen? Ein Grund könnte die sinkende (aber immer noch enorme) Relevanz der Plattform sein. Diese zeichnete sich bereits im vergangenen Sommer ab. Darüber hinaus besteht nach wie vor Unklarheit über die Zukunft der Plattform in den USA – weshalb diese sich veranlasst sehen dürfte, ihre Bemühungen auf den US-amerikanischen Markt zu konzentrieren, während das EU-Geschäft in den Hintergrund rückt.

TikTok versucht nicht nur, Creator von Instagram und Co. auf die Plattform zu locken, sondern kopiert immer mal wieder auch Features von der Konkurrenz (was diese natürlich ebenso tut, unlängst beispielsweise LinkedIn). Kürzlich hat TikTok nicht nur eine Funktion, sondern direkt eine ganze App herausgebracht, die an Instagram und BeReal erinnert.