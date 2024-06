Doch ob User allein deshalb auf Whee zugreifen, ist fraglich. Zumal sie ähnliche Funktionen in diversen anderen Apps finden können. Auch TikToks Instagram-Kopie Notes, die jüngst gelauncht wurde und explizit auf Bild-Posts setzt, muss sich gegen etablierte Plattformen behaupten, die bereits Social Media Features in großem Umfang bieten.

ByteDance, der Mutterkonzern TikToks, hat indes noch mit einer anderen Social Media App versucht, den Markt aufzumischen. Lemon8 gilt als eine Mischung aus Instagram und Pinterest, konnte sich abseits von Asien aber bisher kaum durchsetzen, auch nicht in den USA. Dort müssen ByteDance Apps ohnehin fürchten, bald gar keine Rolle mehr zu spielen. Sollte das US-Gesetz, welches einen Verkauf oder einen Bann von TikTok vorsieht, tatsächlich nicht als ungültig erklärt oder widerrufen werden, wird TikTok ab 2025 in den USA nicht mehr verfügbar sein. Denn einen Verkauf schloss ByteDance kategorisch aus. Damit dürften auch CapCut, Lemon8 und Whee in den USA Probleme bekommen und vermutlich verbannt werden. Gegen das Gesetz geht TikTok derzeit gerichtlich vor.

© Lemon8 via Canva

Social Media trifft AI: Butterflies ist das nächste innovative Social-Netzwerk

Neu wie Whee ist auch die Social Media App Butterflies. Über diese berichtet unter anderem Aisha Malik für TechCrunch. Die App wurde am 18. Juni gelauncht und ist von Vu Tran, einem ehemaligen Snapchat-Entwickler, kreiert worden. Seine Idee ist es, AI Features und die Social-Media-Nutzung noch enger zu verknüpfen – obgleich sowohl Snapchat als auch Meta, TikTok und Co. längst mit umfassenden KI-Funktionen aufwarten, sogar AI-Avataren für Ads.

In der jetzt im Play Store und App Store verfügbaren App sollen AI-Personas und Menschen koexistieren. User können eine AI-Persona erstellen, die Butterfly genannt wird. Diese kann dann mit einem konkreten Hintergrund versehen werden und quasi selbst wie ein Creator agieren. Denn sie kann eigenständig Beiträge teilen und Nachrichten schreiben, mit denen andere App-Mitglieder interagieren können.

Accounts mit AI-Personas sind auf Butterflies ganz normal, © Butterflies

Darüber hinaus können User im Feed auf sie zugeschnittene KI-generierte Inhalte finden. Butterflies möchte mehr als ein soziales Netzwerk sein und neu Interaktionsmustern fördern. Auf Butterflies gibt es beispielsweise den CEO eines Costco (in einem alternativen Universum), der die Hot Dog-Preise bei 1,50 US-Dollar halten möchte, aber auch Creator, die ihre Kunst präsentieren. Dank der AI-Personas sind den Usern kaum Grenzen gesetzt. Genau dieser Aspekt könnte aber auch zu Problemen in der Interaktion führen; immerhin gab es beispielsweise in Metaversekontexten schon vielfach digitale Übergriffe in der unmittelbaren Interaktion von Usern, von der Kommunikation in den sozialen Medien ganz zu schweigen. In diesem Kontext wird die App noch Sicherheitsmaßnahmen entwickeln müssen, sollte sich ein Missbrauch der Features zeigen.

Aktuell ist die App kostenfrei nutzbar. Eine Monetarisierung per Abonnementmodell ist aber künftig möglich. Was Butterflies und Instagram verbindet, ist die Art und Weise, wie Menschen Content finden und damit interagieren können. Doch Vu Trans App setzt vielmehr den AI-Charakter in den Fokus. Wir dürfen gespannt sein, ob sich Butterflies zu einer Trend-App entwickeln kann – und ob auch Whee an Popularität gewinnt, sobald es noch umfassender verfügbar ist.