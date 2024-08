TikTok User können jetzt nahtlos Amazon-Produkte im For You Feed entdecken und direkt kaufen, ohne zur E-Commerce-Plattform wechseln zu müssen. Als Basis dienen Amazon Ads.

Das Shopping auf TikTok erhält eine neue Dimension. Schon jetzt gibt es mit TikTok Shop einen dedizierten Shopping-Bereich. Dieser wurde 2023 in den USA groß ausgerollt, ist in Deutschland aber noch nicht verfügbar. Der Europastart wurde gecancelt. Zudem liefert die Entertainment-Plattform shoppable Ads und beispielsweise Produkt-Links in Videos. Jetzt können die ersten User sogar ihr Amazon Shopping auf TikTok betreiben.

Ausgewählte Amazon-Produkte via TikTok kaufen: So geht es

Auf dem TikTok for Business Blog wird erklärt, dass User Käufe von über Amazon vertriebenen Produkten direkt auf TiKTok abschließen können. Das funktioniert, da der E-Commerce-Konzern spezifische Ads auf TikTok ausspielt, die die jeweiligen Produkte bewerben. Diese Ads können potentielle Shopper dann im For You Feed sehen.

Um ein Produkt dann direkt über diese Ad im Checkout-Prozess auf TikTok erstehen zu können, müssen die User ihren TikTok Account mit ihrem Amazon Account verknüpfen. Das soll sicher und einfach machbar sein; dabei erhalten sowohl TikTok als auch Amazon aber bei etwaigen Transaktionen auch wertvolle Daten für künftige Werbeoptimierungen. Diese Verknüpfung lässt sich jederzeit rückgängig machen. Gibt es die Account-Verlinkung, können User ein Produkt direkt auf TikTok kaufen, wenn sie es in der Ad von Amazon gesehen haben. Sie müssen also nicht zwischen den Apps hin- und herwechseln.

In den USA werden den Nutzer:innen zudem die Echtzeitpreise der Produkte angezeigt. Darüber hinaus gibt es Details zur Verfügbarkeit, zum Prime-Status, zu Lieferoptionen und zum Produkt selbst. Zusammen mit E-Commerce-Primus Amazon möchte TikTok das Social Media Shopping Game langfristig optimieren. Dabei gilt die Devise: je einfacher, desto einträglicher.