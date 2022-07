TikToks schneller Erfolg, und damit auch der Aufstieg seiner Top-Creator, ist einzigartig. Noch immer gilt TikTok als die Nummer Eins unter den Kurzvideo-Apps, zahlreiche Plattformen – allen voran Instagram – kopieren Features der App, um an TikToks Erfolg anschließen zu können. Doch in einem Punkt hinkt die populäre App hinterher: Bei der Monetarisierung haben andere Plattformen die Nase vorn. Dass insbesondere YouTube Creatorn deutlich mehr Einkommen ermöglicht als TikTok, macht eine Grafik von MoneyTransfers.com nun deutlicher denn je.

Alle aufgelisteten YouTube Creator konnten 2021 deutlich mehr Einkommen generieren als TikToks Top-Verdiener:innen. Ein Faktor, der für die großen Unterschiede zwischen den Einkommen der Social-Media-Stars mit verantwortlich ist, ist die Zeit, seit welcher diese auf den Plattformen aktiv sind. Während Mr Beast, YouTube Top-Verdiener, seinen Account auf der Plattform bereits 2012 erstellt hat, kreiert Charlie D’Amelio erst seit drei Jahren Content. Wären die beiden gleich lang aktiv gewesen, könnte D’Amelio mittlerweile mehr als Mr Beast verdienen, erklärt MoneyTransfers.com:

If we calculated how much Charlie could be earning by the time she’s been on social media for 10 years, then, she actually out earns Mr Beast. Had TikTok been around for the same length of time, Charlie D’Amelio could have earned an estimated $58.3 million US – $4.3 million more than Donaldson.