Das TikTok von @Dance.co zeigt dir, wie du Captions sinnvoll einsetzen kannst.

Hashtags spielen auf TikTok ebenfalls eine entscheidende Rolle – allerdings sollten sie nicht inflationär, sondern zielgerichtet genutzt werden. Du kannst in der App nach relevanten Hashtags suchen, indem du nach dem Keyword oder einem verwandten Begriff suchst und dann auf die Seite „Hashtags“ klickst. Hier erhältst du einen Überblick über verwandte Tags und deren Verwendung, während TikTok dir zusätzlich auch Trendanzeige in Echtzeit bietet.

Hashtags wie #FYP, #ForYou und #ForYouPage hingegen kannst du getrost weglassen – sie helfen nicht wirklich, Aufmerksamkeit zu erlangen und wirken in der Regel deplatziert. TikTok erklärt:

Hashtags like #FYP, #ForYou, and #ForYouPage work just like all other hashtags on TikTok, so adding these to your caption won’t necessarily improve your chances of getting on someone’s For You feed. Instead, we recommend using the space in your caption to add context to your video along with hashtags that are relevant to your content.