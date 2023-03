TikTok undercuts social media rivals with cheap ads The cost to obtain 1,000 impressions from ads on TikTok is: – 62% less vs Snapchat – 50% less vs Instagram – 33% less vs Twitter The typical engagement rate for brands on IG: 0.6% On TikTok: upto 6% https://t.co/W8hvkObGOe pic.twitter.com/wXSEuJBJeK

Und hinsichtlich der Werbeeinnahmen läuft es gut für die App. Laut einer aktuellen WARC-Prognose wird ByteDance dieses Jahr über TikTok knapp 15,2 Milliarden US-Dollar mit Ads einnehmen. Das sind 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Alex Brownsell, seines Zeichens Head of Content bei WARC Media, schreibt TikTok eine große Rolle in der Entwicklung digitaler Kultur zu und erklärt:

Its potential ad reach stands at a reported 1.05 billion, including 409.1 million users aged 18 to 24. In 2022 it was the most downloaded app in the world for a third year running according to data from Sensor Tower. And its full-screen, vertical video format has inspired copycat products such as YouTube Shorts and Instagram Reels.

Darüber hinaus stellt WARC im eigenen Future of Media Report fest, dass 75 Prozent der befragten Unternehmen planen, ihre Werbeausgaben auf TikTok zu erhöhen. Damit dürfte die Plattform in diesem und im Folgejahr sogar mehr als die 2,3 und 2,7 Prozent Marktanteil im Bereich der globalen digitalen Werbeeinkünfte erreichen, die noch 2021 prognostiziert worden waren.

TikToks prognostizierter Anteil am digitalen Werbemarkt, weltweit, 2020 bis 2024, © Statista

Immer mehr Verbote für die TikTok App: Die BBC zieht mit

Während TikTok als Plattform für Social-Media- und Entertainment-Inhalte floriert, wird die Sicherheit der App in Nordamerika und Europa heißt diskutiert. FBI Chef Christopher Wray sagte, dass diese zumindest das Potential habe, für die Kontrolle von Geräten, Daten und Meinungen eingesetzt zu werden. Deshalb hat TikTok derzeit in der Politik einen schweren Stand. Mitglieder der US-Regierung, der EU-Regierungen und der kanadischen Regierung dürfen auf Dienstgeräten seit kurzem nicht mehr auf die App zugreifen. Auch die Regierungen von Belgien und Neuseeland haben ein entsprechendes Verbot umgesetzt und folgen damit der Regierung des Vereinigten Königreichs.

Nach Informationen von Heise Online rät auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas den Abgeordneten im deutschen Bundestag, vorsichtig mit der App umzugehen. Gegenüber der Funke-Mediengruppe erklärte sie:

Auf den Diensthandys der Bundestagsverwaltung ist TikTok nicht installiert. Den Abgeordneten dagegen steht es frei. Ich kann hier nur appellieren: Achtet auf die Daten! Man muss sich bewusst machen, dass die Daten möglicherweise missbraucht werden.

Neben Regierungen verbieten inzwischen aber auch Medienanstalten die App auf Geräten ihres Personals. In Dänemark hat die öffentliche Rundfunkanstalt DR kürzlich entschieden, dass für sie tätige Journalist:innen TikTok nicht auf Arbeitshandys installieren dürfen. Allerdings werden für die Recherche auf der Plattform sogenannte TikTok Phones bereitgestellt. Vor kurzem hat ebenso die BBC das Personal dazu aufgerufen, TikTok von Dienstgeräten zu entfernen, sofern kein triftiger geschäftlicher Grund für die Nutzung der App vorliegt. Für Marketing- und Redaktionszwecke soll die Applikation jedoch noch genutzt werden dürfen. In einem Statement heißt es:

The BBC takes the safety and security of our systems, data and people incredibly seriously. We constantly review activity on third-party platforms – including TikTok – and will continue to do so.

Private Nutzung als Kompromiss und TikToks Gegenwehr

Unabhängig von ihren Dienstgeräten dürfen auch Regierungsmitglieder in England oder in den USA TiKTok nutzen. Das wird auch Coventry MP Zarah Sultana tun, wie sie der BBC mitteilte. Auf ihrem Account hat sie über 440.000 Follower und über die Plattform könnten Politiker:innen besonders gut jüngere Publika erreichen, so Sultana. Überhaupt dürfte das Verbot auf Dienstgeräten TikTok hinsichtlich der Nutzung weniger hart treffen als ein ganzheitliches Verbot, wie es in den USA im Raum steht. Das würde auch viele Creator und Unternehmer:innen beeinträchtigen, die über die Plattform ihr Geld verdienen. Solche lässt TikTok in einer neuen Minidokumentationsreihe namens TikTok Sparks Good auch zu Wort kommen, um den Negatvischlagzeilen entgegenzuwirken. Dabei werden in je 60 Sekunden Unternehmen und Creator vorgestellt, die über TikTok Communities gegründet und damit auch wirtschaftlich Erfolg haben. Unter dem Hashtag #tiktokimpact oder auf dem dedizierten TikTok Impact Account finden sich diverse Videos aus dieser Reihe.