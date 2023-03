Die Serie wird auf der TikTok Impact Website gehostet, auf der Geschichten von KMU, die verstärkt auf TikTok setzen, veröffentlicht werden. So zeigt TikTok auf, wie Unternehmen „wirkliches Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen via Communities in den USA vorantreiben“. Die ersten beiden Creator und Unternehmer:innen, die vorgestellt werden, sind die Seifenmacherin Jessie Whittington, die über 69.000 TikTok Follower hat, und der frühpädagogische Erzieher Spencer Russell, dem über 529.000 Menschen auf TikTok folgen. Whittington sagte gegenüber NBC News:

TikTok has got such a reach that, you know, it’s just a fantastic marketing tool. I’ve met some great folks. I’ve made some fantastic friends that I’ve never got to actually meet in person, but I feel like we’re just as close as if they live next door to me.

Eigenmarketing im Zuge des drohenden TikTok-Verbots

Während sich TikTok als relevantes Marketing-Instrument für kleine Unternehmen etabliert hat, sind die Regierungen der USA und anderer Länder jedoch zunehmend besorgt über die Sicherheit der App. Die Entscheidung der EU-Kommission, TikTok für Mitarbeiter:innen zu verbieten, folgt auf ähnliche Verbote in den USA.

Ein US-Komitee hat Präsident Joe Biden im Rahmen eines Gesetzesvorschlags die Macht erteilt, einen Bann von TikTok in den USA durchzusetzen. Ein Verbot ist derzeit aber nur eine Möglichkeit und steht noch vor einigen Hürden.

Eine überparteiliche Gruppe von Senator:innen in den USA hat vor kurzem außerdem den sogenannten Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act oder RESTRICT Act vorgeschlagen, der der US-Regierung die Befugnis geben könnte, TikTok zu regulieren oder zu verbieten.

Unternehmer:innen und Creator fordern andere Wege statt TikTok-Bann

Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf TikTok gibt es viele. So bestätigte TikTok selbst im Juli 2022 den Zugriff auf sensible US-User-Daten in China, dementiert jedoch, dass die Kommunistische Partei Chinas Einsicht in Daten des Unternehmens erhalten könne. Im März soll der TikTok-Chef erstmals vor einem US-Kongress Stellung dazu beziehen, ob die Plattform Daten an die chinesische Regierung weitergibt. TikTok möchte die Möglichkeit nutzen, um Fehlannahmen über das Unternehmen richtigzustellen.

Whittington sagte, ein TikTok-Verbot hätte „erhebliche Auswirkungen“ auf ihr Seifengeschäft, da ein Drittel ihres Umsatzes durch Werbung auf TikTok kommt. Sie erklärt:

Any organization has its problems, but to just ban TikTok, personally I don’t feel that’s the right move. There’s got to be a way through this, other than just banning it.

Eine Sprecherin von TikTok, Brooke Oberwetter, äußerte sich zuvor gegenüber NBC News ähnlich und sagte: