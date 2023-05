Immer mehr User nutzen zur Suche nach Produkten und Orten statt ausschließlich Google auch Social-Plattformen wie TikTok. Die Einführung eines TikTok Search Widgets dürfte diesen Trend verstärken.

TikTok überraschte kürzlich mit der Einführung eines Features, welches die User Text-Posts, optional mit Sound und Stickern, erstellen lässt. Publisher und Advertiser können sich darüber hinaus über den Launch von Pulse Premiere freuen. Das Programm ermöglicht es Publishern, 50 Prozent der Werbeeinnahmen von Ads, die nach ihren Postings angezeigt werden, zu erhalten. Nun hat Shant Oknayan, Head of Business APAC & MEA bei TikTok, eine weitere Neuerung angekündigt: iPhone-Nutzer:innen können ab sofort per Widget nach Inhalten auf TikTok suchen.

So nutzt du das neue Feature

Um das neue Feature zu nutzen, müssen User lediglich die aktuelle Version der TikTok App installiert haben und die regulären Schritte für das Hinzufügen eines Widgets befolgen. Tippe und halte zunächst eine beliebige Stelle auf deinem Homescreen, bis das Plus-Icon erscheint. Suche dann in der Widget-Auswahl nach TikTok und scrolle nach rechts, um das Search Widget zu finden.

Wie im Screenshot zu sehen ist, können User neben der Suche per Widget über die Anwendung auch zu ihren gefolgten Accounts, der Erstellung eines neuen Posts und zu ihrem Postfach gelangen.

© Shant Oknayan via LinkedIn

Wann macht es für User Sinn, das Search Widget (oder einfach die Suche über die TikTok-App) zu verwenden? Oknayan schlägt einige Anwendungsfälle vor:

Um die Top zehn Restaurants an deinem nächsten Reiseziel zu finden

Um das Rezept der viralen Pasta mit gebackenem Feta zu finden

Um ein kurzes Tutorial für das Binden einer Krawatte zu finden

Darüber hinaus dürften viele User das Feature auch zur Suche nach bestimmten Produkten nutzen, um sich vor einer Kaufentscheidung über Kund:innenmeinungen zu informieren. Dies kommt auch Advertisern, die auf TikTok aktiv sind und beispielsweise mit Influencern zusammenarbeiten, zugute.

TikTok wird zur Google-Konkurrenz

Das Search Widget könnte dafür sorgen, dass mehr User die TikTok-Suche verwenden, statt bloß über den For You und Following Feed Inhalte zu konsumieren. Daten von Google zeigen, dass insbesondere bei lokalen Suchen bereits viele User zusehends TikTok und andere Social-Plattformen statt Google nutzen. Nur 23 Prozent der User starten der Studie zufolge auf einer Suchmaschine ihre Produktsuche – in der Gen Z fällt der Wert sogar auf 18 Prozent. TikTok macht die Suche durch neue Funktionen, wie eine Search Bar direkt im Feed oder Voice Search, noch attraktiver. Die TikTok-Suche erhält insgesamt größere Aufmerksamkeit in der App. Zugleich zeigt eine aktuelle Studie, dass über diese Suche vielfach Fehlinformationen verbreitet werden.

Auch Instagram wird häufig als Suchmaschine verwendet. Deshalb nutzt die Meta-Tochter den von hunderten Millionen genutzten Suchbereich künftig auch aus, um Werbung auszuspielen – das dürfte Werbetreibende freuen. Welche sieben Tipps du befolgen solltest, um in den Suchergebnissen prominent aufzutauchen, zeigen wir dir im Instagram SEO Guide auf OnlineMarketing.de.