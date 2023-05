Dank eines neuen Produktes bekommen Publisher auf TikTok bald einen Anteil der Einnahmen von Ads, die im Werbeumfeld ihrer Posts angezeigt werden, wie das Wall Street Journal berichtet. Advertiser sollen so die Möglichkeit erhalten, Werbeanzeigen neben „Premium Content“ zu schalten. Die teilnehmenden Publisher erhalten von den Werbeeinnahmen ganze 50 Prozent. TikTok erschafft somit eine weitere Option der Umsatzgenerierung auf der Plattform und könnte die Beziehungen zu Publishern und Advertisern damit stärken.

Das Produkt Pulse Premiere ist eine Nachfolgeversion von TikToks Pulse-Programm. Letzteres ermöglicht es einer kleinen Gruppe besonders erfolgreicher Creator, die Hälfte der Ad-Einnahmen von Videowerbeanzeigen, die direkt nach ihren TikToks Posts gezeigt werden, zu erhalten. Pulse ist nur bei den Top vier Prozent der Creator Posts verfügbar, die relevanten Metriken sind Likes, Kommentare und die Watch Time. Das neue Produkt soll hingegen für alle Postings der teilnehmenden Publisher nutzbar sein.

TikTok wolle mit dem neuen Produkt das eigene „Portfolio diversifizieren“, erklärt Ray Cao, Global Head of Monetization Product Strategy bei dem Unternehmen. Für Publisher stellt das Update eine erfreuliche Neuerung dar und könnte einige Herausgeber:innen dazu bewegen, auf der Plattform aktiv zu werden.

Zu den bereits an Pulse Premiere teilnehmenden Medienunternehmen gehören BuzzFeed, Conde Nast, Hearst Magazines, Major League Soccer, NBCUniversal, Vox Media und WWE. Die Videos der teilnehmenden Publisher werden in verschiedene Kategorien, wie Lifestyle, Sport, Bildung und Unterhaltung aufgeteilt. So können Advertiser entscheiden, welcher Content am besten zu ihrer spezifischen Zielgruppe passt.

Pam Drucker Mann, Global Chief Revenue Officer beim teilnehmenden Medienunternehmen Conde Nast, zu welchem unter anderem die Zeitschriften Vogue, GQ und Glamour gehören, zeigt sich in einem Statement erfreut über die neue Möglichkeit. Die Pulse-Premiere-Lösung ermögliche es, bereits erfolgreiche Content-Serien nun auch zu monetarisieren. Sie sieht in dem Programm ein erhebliches Potenzial:

We have a really strong partnership with YouTube. We have a really strong partnership with Instagram. This partnership with TikTok is really just taking off. The potential there is pretty significant.