Jetzt betreibt auch Instagram Search Marketing. Plattformen wie TikTok und Instagram avancieren bei den Usern – insbesondere jüngeren Zielgruppen – immer mehr auch zu Suchmaschinen. Vor allem für Produkt- und lokale Suchen sind die sozialen Medien relevant. Das hat selbst Google erkannt. Deshalb nutzt die Meta-Tochter den von hunderten Millionen genutzten Suchbereich künftig auch aus, um Werbung auszuspielen. Das dürfte Werbetreibende freuen. Neben dieser Ad-Option führt Instagram sogenannte Reminder Ads ein. Diese erreichen die User sogar per Push-Nachricht.

Auf dem Instagram Business Blog erklärt das Unternehmen, dass künftig Werbung direkt in die Suchergebnisse integriert wird. Auf diese Weise sollen Suchende noch mehr relevante Konten und Inhalte finden können,. Dabei werden die Ads im Feed angezeigt, sobald User auf einen Post tippen, den sie über die Suche gefunden haben, und zu scrollen beginnen. Diese Ads bieten Advertisern eine relevante Platzierung, denn wenn die Ads zu einer dedizierten Suchanfrage passen, können Interessen noch besser fokussiert, und potentiell interessierte und dadurch eher engagierte User noch besser angesprochen werden.

Viele Nutzer:innen wiederum dürfte diese Platzierung stören. Ohnehin beklagen sich einige User über zu viel Werbung auf Instagram – weshalb sie die im Herbst 2022 gelaunchte OG App – die eine Instagram Experience ohne Werbung versprach – guthießen. Allerdings verstieß die App klar gegen Metas Richtlinien und wurde kurz nach dem Start aus den relevanten App Stores entfernt, nachdem Meta gegen sie vorgegangen war.

Die Ads in den Suchergebnissen sollen in den kommenden Monaten weltweit eingeführt werden.

Wer sich an Ads in den Suchergebnissen stört, dürfte von der Aussicht auf Reminder Ads ebenso wenig begeistert sein. Diese führt Instagram ebenfalls neu ein. Dabei handelt es sich um gesponserte Push-Benachrichtigungen, die User an bevorstehende Events oder Produkt-Launches erinnern. Gut zu wissen ist für User, dass diese sich per Opt-in für den Erhalt der Reminder Ads entscheiden können. Das heißt, Advertiser müssen im Rahmen ihre Community Managements und der Kund:innenbindung den Weg ebnen, um ihre Fans mit den Push-Nachrichten ansprechen zu können.

Wer sich für den Erhalt der Reminder Ads entscheidet, erhält drei Benachrichtigungen. Einen Tag vor dem Event oder Launch, 15 Minuten vor dem Start und zu Beginn der Veranstaltung.

Die neuen Werbeformate für Instagram könnten den Mutterkonzern Meta dabei unterstützen, das Wachstum des Konzerns im Rahmen der Kernbereiche zu fördern. Kürzlich hat CEO Mark Zuckerberg angekündigt, Meta „leaner“ machen zu wollen, auch aufgrund der angespannten makroökonomischen Lage. Weitere 10.000 Mitarbeiter:innen müssen den Konzern verlassen. Darüber hinaus werden einzelne Unterprojekte eingestellt.

That’s why in our Year of Efficiency, we are focused on canceling projects that are duplicative or lower priority and making every organization as lean as possible. Keep technology the main thing. We are a technology company, and our ultimate output is what we build for people. Everything else we do is in service of that,