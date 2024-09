Im Rahmen der Vorstellung der Creator Academy und neuer Creator Tools gab TikTok dann im März 2024 bekannt, dass die Subscriptions endlich auch für Creator, die keine LIVE-Inhalte machen, zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist es so weit.

TikTok LIVE Subscriptions, © TikTok via Canva

Subscription-Erweiterung auf TikTok: Mehr Creator können Geld verdienen

Im TikTok Newsroom erklärt das Unternehmen, dass ab jetzt die Abonnements auch für qualifizierte Non-LIVE Creator in mehreren Regionen angeboten werden. Und in weiteren Regionen soll das Angebot zeitnah ausgerollt werden. Leider ist nicht klar, auf welche Regionen genau TikTok sich dabei bezieht.

Mit den Abonnements können die Creator indes dank einer monatlichen Gebühr, die die Abonnent:innen zahlen, zu stetigen Einkünften kommen. Im Beispiel TikToks kostet ein Abonnement rund zwei US-Dollar pro Monat. Die Creator können ihre Subscriptions jedoch selbst verwalten und personalisieren und sich für eines von drei Modellen entscheiden. Dabei können sie entscheiden, welche der verfügbaren Features sie ihren Abonnent:innen bieten wollen. So ist es möglich, exklusive Kommunikationskanäle wie Sub Spaces, aber auch Chats, Kommentar- und Messaging-Bereiche anzubieten. Darüber hinaus können sie exklusive Inhalte, von Videos über Notes bis hin zu LIVE Content, anbieten. Darin lassen sich beispielsweise Produkt-Drops, Behind-the-scenes-Material oder Longform-Inhalte geteaserter Clips anbieten. Des Weiteren ist die Weitergabe unikaler Community-Abzeichen wie Badges oder Sticker möglich, die etwa in LIVE-Videos angezeigt werden. Und personalisierte Zuschreibungen wie Discord-Rollen, Shoutouts und dergleichen mehr lassen sich ebenfalls an Abonnent:innen weitergeben.

Die Subscription-Optionen TikToks in der Übersicht, © TikTok

Das gesamte Abonnementmodell soll basierende auf dem Feedback der Community weiter optimiert werden. Zu nutzen ist es nur für Creator, die mindestens 18 Jahre alt sind, 10.000 Follower und 100.000 Video-Views im vergangenen Kalendermonat vorzuweisen haben, oder die bestimmte LIVE-Qualifikationen mitbringen. Im TikTok Studio finden die Creator mehr Informationen rund um dieses Programm und weitere Monetarisierungsoptionen. So können Content-Ersteller:innen etwa mit Effekten, Creator Search Insights oder über das Creator Rewards Program Geld verdienen. Über Werbeanzeigen oder den TikTok Shop – in den USA – können Creator ebenfalls ihre Umsätze steigern.