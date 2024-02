(NEW) TikTok is introducing a feature called Sub Space, where you can simply post threads with a topic and create polls for subscribers! pic.twitter.com/OgBHgXRClt

Creator können im Sub Space nicht nur Threads zu bestimmten Themen posten, sondern auch Umfragen starten – etwa zu den präferierten Live-Stream-Themen oder -Zeitpunkten ihrer Subscriber. Das Feature bietet ihnen somit eine neue Möglichkeit, direkt mit zahlenden Abonnent:innen zu interagieren. Bislang war für diesen Zweck nur der Chat im Live Stream eine Option, welcher im Gegensatz zum Sub Space allerdings allen, also auch nicht zahlenden Zuschauer:innen, offen steht. Der Sub Space könnte Viewern demnach einen Anreiz bieten, für ein Abonnement zu zahlen, um in den direkten und exklusiven Kontakt mit ihren Lieblings-Creatorn zu treten.

Diese Optionen bietet der Sub Space Creatorn und Abonnent:innen

Die Threads im Sub Space können von den Creatorn selbst erstellt werden; alternativ können sie sich von Vorschlägen in der App inspirieren lassen. Zu den in der App verfügbaren Ideen gehören beispielsweise eine Vorstellungsrunde, ein „Ask me anything“ Thread oder auch konkrete Fragen wie „Wer ist dein:e Lieblingsmusiker:in?“. So wird eine Aufteilung des Chats in verschiedene Themengebiete möglich, anders als etwa im Live Stream Chat.

Threads-Ideen im Sub Space auf TikTok, © TikTok via Jonah Manzano (X)

Zudem können Creator ihre Abonnent:innen im Sub Space über künftige Live Streams informieren oder auch Snippets und Updates vergangener und aktueller Streams mit ihnen teilen – ähnlich wie bei Instagrams Broadcast Channels. Mit dem Launch der Betaversion des Live-Abonnements im Mai 2022 brachte TikTok bereits einige weitere Benefits für Subscriber heraus, wie benutzer:innenspezifische Emotes und bestimmte Abzeichen. Seit Juni 2023 können Creator zudem mit Subscriber-only-Videos Geld verdienen. Der Sub Space bietet Live Streamern nun eine weitere Möglichkeit, exklusive Inhalte und Kommunikationsmöglichkeiten für ihre zahlenden Abonnent:innen anzubieten.

TikTok erklärte gegenüber TechCrunch, dass einige Creator bereits Zugriff auf das neue Feature erhalten haben – die offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus. Möglicherweise könnte der Sub Space einige Streamer, die bislang nur auf Twitch, YouTube oder anderen Plattformen aktiv waren, dazu bewegen, auch auf TikTok live zu gehen. Schließlich dürfte die Möglichkeit, direkt mit ihren favorisierten Creatorn zu kommunizieren, einige User zum Abschluss eines Abonnements bewegen.