Diese Option bietet TikTok Creatorn viele Vorteile. Sie können einerseits auf ihre Website oder beispielsweise relevante Artikel verweisen, um Traffic zu generieren. Andererseits können sie Links zu anderen Social-Media-Profilen (Instagram, LinkedIn und Co.) einfügen, Links zu Artikeln, die sie promoten möchten oder auch Links zu Organisationen und Kampagnen, die sie unterstützen.

Auch hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit in der Suche können Verknüpfungen verschiedener digitaler Content-Formen langfristig von Vorteil sein. Immerhin gab auch Google für das aktuell laufende große March 2025 Core Update an, mehr Creator fördern und in den Suchergebnissen anzeigen zu wollen.

Nun dürfte TikTok das neue Link Feature nach und nach für alle Creator ausrollen, um Instagram in dieser Hinsicht nachzueifern. Instagram wiederum macht der Entertainment-Plattform derzeit mit der CapCut-Kopie Edits und neuen Reels Buttons nach TikTok-Vorbild Konkurrenz. Dabei ist der Stories-Bereich TikToks für viele Creator nur ein Nebenschauplatz. Die Kurzvideos sind das wichtigste Format – wie auf Instagram inzwischen auch. Und wer in diesen Links zu Produkten integrieren möchte, muss einen TikTok Shop aufsetzen. Diese Möglichkeit erhalten Creator und Brands jetzt aber endlich auch in ersten EU-Ländern.