Die Video-Experience soll auf Instagram maßgeblich verbessert werden. Schon jetzt machen Reels auf Facebook und Instagram mehr als 60 Prozent der Nutzungszeit aus. Über 4,5 Milliarden Mal werden die Kurzvideos täglich geteilt. Das Format ist der Reichweiten-Champion auf der Plattform und wird stets mit neuen Features versehen, die Creatorn und Brands, aber auch Rezipient:innen weiterhelfen. Bald soll beispielsweise ein Blend Feature einen kollaborativen Reels Feed für befreundete User ermöglichen und die Möglichkeit, bis zu drei Minuten lange Reels im Editor zu erstellen, lässt mehr Raum für Storytelling und Werbung.

Während Instagram eine eigene Standalone App extra für Reels erwägt, die TikTok Konkurrenz machen könnte, lässt sich die Meta-Tochter anderweitig von der populären Kurzvideo-App inspirieren. Nicht nur die Standalone Edits App zur Videobearbeitung – die an TikTok-Schwester CapCut erinnert und später als zunächst gehofft erscheint – steht im Zeichen der Anpassung an die ByteDance Apps. Auch zwei neue Features zum einfacheren Pausieren von Reels und zum Folgen der Creator sind an TikTok angelehnt – und für erste User schon zu nutzen.

Aktuell testet Instagram einen neuen Button für die Reels-Ansicht. Ein Plussymbol weist auf die Option hin, den Creatorn der Videos direkt zu folgen. Diese Handlung zahlt auf eines der zentralen Plattformziele ein: das Stärken der Verbindungen von Nutzer:innen und Creatorn.

So I wanted to stress that at Instagram, we are focused on two things: creativity and connecting with the people that you care about […],