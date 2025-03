Entertainment x E-Commerce: Der TikTok Shop kommt nach Deutschland, bietet Marken und Retailern großes Potential und könnte das Konsumverhalten nachhaltig verändern. So profitierst auch du.

Der Launch des TikTok Shop in Deutschland steht vor der Tür und bietet zahlreiche Möglichkeiten. Auf der Plattform wird nicht nur entdeckt, sondern auch gezielt gesucht – und das längst nicht mehr nur von jungen Usern. In den USA und Großbritannien sowie in sechs asiatischen Ländern revolutioniert TikTok Shop bereits jetzt das Kaufverhalten und sorgt für Milliardenumsätze. Grund genug, sich zu fragen, warum Händler:innen aktiv werden sollten und was zu tun ist, um beim Start ideal vorbereitet zu sein. Denn sicher ist: Die Plattform bietet Unternehmen enorme Chancen, wenn sie wissen, wie sie Reichweite, Community und Commerce erfolgreich verbinden. Wer jetzt die Benefits versteht und einsteigt, wird von einem erheblichen Wachstum profitieren. Immerhin ist die Rede von einer der sich am schnellsten verbreitenden Apps der Welt mit kontinuierlichen Innovationen und derzeit rund 1,6 Milliarden monatlich aktiven Nutzer:innen.

Startseite zur Anmeldung beim TikTok Shop, © TikTok

Diese neuen Funktionen bringt der TikTok Shop mit sich

Vier neue Anwendungen kommen durch den TikTok Shop:

Shop Video: In-Feed-Videos mit unmittelbarer Kaufoption Live Shopping: Produkte können während eines Livestreams über ein Warenkorbsymbol gekauft werden Shop Tab: Unternehmensprofile erhalten eine eigene Shop-Seite Product Showcase: Produkte sind direkt über das Profil verfügbar

Grundsätzlich verlagert TikTok das Shopping direkt in die App, wo Produkte ohne Umwege über andere Websites gekauft werden können. Als komplett natives Einkaufserlebnis werden Produktentdeckung, Produktverwaltung, Versand, Abrechnung, Kauf und Rückgabe komplett von TikTok abgewickelt – ein durchgehend natives Shopping-Erlebnis, das Impulskäufe fördert und Marken eine neue Vertrauensbasis bietet.

Durch die Verschmelzung von Shopping und Entertainment fördert TikTok das Vertrauen in die dort aktiven Marken und macht anderen Plattformen ernsthaft Konkurrenz. Es geht nicht um die gezielte Suche nach Produkten, sondern um deren überraschende Entdeckung, die den Lifestyle bereichert.

Für diese Branchen ist der TikTok Shop besonders interessant

Insbesondere Unternehmen mit einer hohen Anzahl an Varianten wie Beauty und Fashion sollten sich vorbereiten. Auch Nahrungsergänzungsmittel können einem einfallen, wenngleich im Segment Health und Wellness große Vorsicht bei den Botschaften geboten ist – eine EU-Richtlinie kann da Schwierigkeiten bereiten. Prinzipiell kommt jedes B2C in Form physischer Neuware infrage.

Außerdem ist klar, dass TikTok Shop äußerst community-fragmentiert wächst. Das bedeutet, dass Themen, die im Content zulegen, in Zukunft durchaus auch vertriebsseitig eine Rolle spielen können. Mit anderen Worten: Manche Themenfelder, von denen wir heute noch keine Ahnung haben, können schnell relevant werden.

Was ist nun zu tun, um dies für sich zu nutzen? Zunächst muss klar sein, dass sich die Produkte und Prozesse für TikTok Shop eignen. Sie sollten sich so weit wie möglich in die visuelle Sprache der Plattform einfügen, und die Zahlungs- und Versandprozesse müssen von Anfang an reibungslos laufen.

So können sich Unternehmen zum Launch vorbereiten

Vor allem ist die technische Integration wichtig. Ein professionelles Onboarding sollte frühzeitig geplant werden, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Das neue Ökosystem rund um den In-App Checkout und die Kund:innenkommunikation außerhalb des eigenen CRMs muss standardisiert werden und erfordert einen anderen Ansatz als herkömmliche Vertriebskanäle. Zudem ist es wichtig, sicherzustellen, dass ausreichend Content produziert oder geeignete Creator eingebunden werden. Ohne ein Verständnis für „snackable“ Content bleibt die technische Integration des Shops wenig effektiv.

Im Gegensatz zur breiteren und ästhetisch ausgefeilteren Palette von Instagram ist der Content besonders spontan, authentisch, impulsiv, kreativ und infolgedessen trendstark. Nicht die typische Werbeästhetik ist also gewollt, sondern humorvoller, schräger, kultiger Content, der das Zeug dazu hat, einen Hype auszulösen. Wächst er sich zum Trend aus, können die involvierten Produkte innerhalb kürzester Zeit extreme Reichweiten und entsprechende Verkäufe generieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Aufbau eines TikTok-Profils: die regelmäßige Präsenz durch unterhaltsame, vertrauenstiftende Inhalte für die Zielgruppe im Rahmen einer unverwechselbaren Content-Strategie. Die Suche nach passenden Influencern beziehungsweise TikTok Creatorn ist dafür von entscheidender Bedeutung. Eine überzeugende Kooperation mit gemeinsam entwickelten Ideen macht das Angebot authentisch und ebnet langfristig den Erfolg. Durch das TikTok Affiliate-Programm kann man sich mit Creatorn vernetzen, die auf Provisionsbasis immer wieder neue Inhalte für die Produktvermarktung schaffen.

Kreativität ist das A und O auf der Plattform. Doch die ist nicht viel wert, wenn die Flexibilität fehlt. TikTok ist eine Welt voller Dynamik, in der ohne die Fähigkeit, schnell, originell und glaubhaft auf Trends zu reagieren, gar nichts geht.

Im Seller Center von TikTok kannst du dich inzwischen registrieren, um deinen eigenen TikTok Shop zu starten.