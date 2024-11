Der schnelle Start zeigt, wie Threads auf den zunehmenden Wettbewerb mit Plattformen wie Bluesky reagiert, die kürzlich die Marke von 20 Millionen Usern überschritten hat. Threads selbst spielt jedoch in einer deutlichen größeren Dimension, wie Instagram-Chef Mosseri kürzlich betonte. Allein im November konnte Threads über 15 Millionen Neuanmeldungen zusätzlich zu seinen über 275 Millionen monatlich aktiven Usern im Oktober verzeichnen.

Der Artikel wurde erstmals am 18. November 2024 veröffentlicht.

Metas neue Major Social App wird mit neuen wichtigen Features versehen. Während sich die Zahl der Nutzer:innen der Marke von 300 Millionen nähert, bietet die X-Konkurrenz testweise Funktionen, die die Plattformerfahrung deutlich verbessern und die Reichweite von Creatorn optimieren könnten.

Custom Feeds und Profile Sharing Cards im Test

Einerseits experimentiert Threads aktuell mit sogenannten Custom Feeds. Bisher haben die User einen For You und Following Feed zur Verfügung. Dazu sollen künftig personalisierte Feeds kommen, die Inhalte zu bestimmten Interessen unter sich vereinen. So können zum Beispiel ein Soccer und ein Men’s Fashion Feed hinzugefügt werden, wie der Instagram-Chef Adam Mosseri auf Threads zeigt. Zwischen diesen Feeds können die Nutzer:innen dann hin- und herwechseln.