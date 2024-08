Instagram setzt auf QR-Codes und erweitert die Profile Cards um zusätzliche Informationen. Ob diese Veränderung den erhofften Wachstumsschub bringt, bleibt jedoch abzuwarten.

Schon lange können Creator auf Instagram das eigene Profil per QR-Code teilen und so – im Idealfall – für mehr Traffic sorgen. Nun hat die Plattform dem Feature ein Upgrade verpasst: Die neuen Profile Cards verfügen über zwei Seiten, lassen sich digital umblättern und transportieren so mehr Informationen. Der Social-Media-Experte Matt Navarra teilt einen Screenshot der aktualisierten Profile Card der Autorin Goldie Chan auf Threads.