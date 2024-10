Hilfreiche Best Practices zur Steigerung der Reichweite

Neben den mobilen Insights hat Threads auch neue Best Practices eingeführt. Diese datenbasierten Tipps sollen Creatorn dabei helfen, erfolgreichere Threads zu erstellen und somit ihre Reichweite zu maximieren. Solche Best Practices sind auf einer jungen Plattform wie Threads besonders wertvoll, da sie eine Orientierung für Creator bieten, die sich in diesem neuen Umfeld zurechtfinden wollen. Damit wird auf Threads nun umgesetzt, was zuletzt auch bei Instagram mit der Einführung von Best Practices im Professional Dashboard der Fall war. Diese Best Practices sollten bereits für alle User zugänglich sein