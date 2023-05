Werbung in diesem fortschrittlichen Bereich dürfte diverse Unternehmen reizen – zumal Snapchat eine engagierte sowie tech- und trendaffine Zielgruppe bietet. Allein in Deutschland erreicht die App nach eigenen Angaben 13,5 Millionen Menschen – und knapp 90 Prozent der 13- bis 24-Jährigen.

So groß das Potential ist, das My AI derzeit Usern und Creatorn, künftig aber auch Werbetreibenden bietet, so große sind aber bei vielen auch die Bedenken. Eine Studie von CloudTech24 hat gezeigt, dass das Suchinteresse nach der Phrase „Delete Snapchat“ kürzlich um 488 Prozent gestiegen ist. Einige User beschwerten sich darüber, dass die KI zahlreiche persönliche Daten sammelt und speichert, um die Erfahrungen möglichst personalisiert zu gestalten. Ein Mitglied des CloudTech24-Presse-Teams erklärte in einem Statement zur Studie:

The My AI feature uses the data that Snapchat collects about each user to make its interactions feel more like a conversation with a friend. Some users, however, view this as a violation of privacy, raising concerns about how their data is being used. The chatbot also came under fire recently, when it was a Snapchat+ exclusive feature only, for providing inappropriate and unsafe responses after being told it was talking to young teenagers. These findings provide an eye-opening insight into the staggering rise in Snapchat users looking to cancel their accounts from across the globe, with many claiming the new feature as a violation of privacy.