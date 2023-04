Snap hat für die populäre Social App diverse Neuerungen vorgestellt, von AR Experiences mit DJ Kygo und Try-on-Modellen über Updates für die KI MyAI bis hin zu neuen Lenses und dreidimensionalen Snap Maps. Zudem gibt das Unternehmen an, schon mehr als drei Millionen User für Snapchat+ gewonnen zu haben und Stories-Einnahmen mit mehr Creatorn zu teilen.

Der jährliche Partner Summit des Social-Media-Unternehmens Snap bietet jedes Jahr aufs Neue reihenweise neue Funktionen für die inzwischen über 750 Millionen monatlich aktiven Snapchatter. 2021 wurden beispielsweise neue Spectalces und ein Story-Studio für Videos vorgestellt – vor zwei Jahren lag die Zahl der User noch bei rund 500 Millionen. Seither ist Snapchat deutlich gewachsen und bietet den Nutzer:innen noch viel mehr AR Experiences, Kommunikations-Tools, Shopping-Hilfen und sogar KI-Integrationen. Außerdem hat Snap seit vergangenen Jahr das Bezahlmodell Snapchat+ in petto, das Exklusiv-Features und Priorisierung in der App verspricht. Beim diesjährigen Partner Summit wurde bekanntgegeben, dass diese Abonnementoption bereits über drei Millionen User gewonnen hat.

Snapchat+ gewinnt stetig neue User dazu, © Snap

Das Event hielt aber noch mehr Updates bereit. So liefert Snap Neuigkeiten für die neue KI MyAI – etwa das Verschicken von Snaps per AI –, eröffnet noch mehr AR-Einsatzszenarien beim Shopping und außerhalb der App, bringt einige neue Lenses an den Start und startet sogar eine AR-Kooperation mit dem Welt-Star Kygo.

Snap ist auch in Deutschland für AR-Begeisterte eine Go-to App

In Deutschland erreicht Snapchat nach eigenen Angaben 13,5 Millionen Menschen – und knapp 90 Prozent der 13- bis 24-Jährigen. Und in dieser Alterskategorie interessieren sich nach einer Ipsos-Studie aus dem Jahr 2022 über 88 Prozent der Befragten in Deutschland dafür, AR zum Shoppen zu nutzen. Daher sind die vielfältigen AR-Optionen von Snap für User wie auch Marken und Advertiser von Interesse. Erst kürzlich hat das Unternehmen eigens ein AR Enterprise Services Team eingeführt, das Virtual Shopping außerhalb der App verfügbar machen soll. In diesem Kontext bietet Snap für Brands zum Beispiel künftig AR Mirrors an, die auch in Geschäften für ein besseres Einkaufserlebnis sorgen können.

Ein AR Mirror von Nike, © Snap

Die Funktionen im AR-Bereich werden jedoch noch auf andere Weise erweitert. So soll die Snap Map künftig dreidimensional daherkommen. In den kommenden Monaten soll die gesamte globale Community der Plattform Sehenswürdigkeiten in 3D wahrnehmen können. Auch auf Festivals wie jenen von Live Nation werden dreidimensionale AR-Erlebnisse ermöglicht, die relevante Locations anzeigen und Interaktionen vor Ort optimieren.

3D-Landkarte auf einem Live Nation Festival, © Snap

Zwei von drei Snapchattern interagieren laut dem Unternehmen täglich über die Snap-Dienste mit Augmented Reality. Daher dürfte auch die Kooperation mit dem weltberühmten DJ Kygo für Furore sorgen. Zusammen mit Snap wird er AR-Musikerlebnisse schaffen, die das Potential der Technologie auch für Creator zeigen.