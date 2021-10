Snapchat möchte die User der App für ihren Content bezahlen. In sogenannten Spotlight Challenges bekommen Nutzer:innen Anreize, Content zu kreieren, für den sie, je nachdem, wie viel er von anderen Usern geguckt wird, bezahlt werden.

We’re committed to rewarding our community for their creativity and further democratizing content creation, ensuring Spotlight is a place where anyone can take center stage,