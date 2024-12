Endlich auf Broadcast Channel-Nachrichten antworten und mit Prompts im Handumdrehen Konversationen starten

Die neuen Features kündigte Meta auf diversen Kanälen an, nicht zuletzt im eigenen Creators Broadcast Channel. Auf der dedizierten Meta Website erklärt der Konzern, was Creator künftig mit den Kanälen machen können. Die größte Änderung betrifft dabei die Replies, welche Meta schon vorab testete. So können Mitglieder jetzt auf Nachrichten auf auf Replies anderer User antworten. Die Administrator:innen können alle Antworten löschen oder melden. Diese sind themenbezogen wie in einem Thread den jeweiligen Hauptnachrichten zugeordnet.

So sehen die Replies im Broadcast Channel aus, © Meta

Mit dem neuen Prompt Feature wiederum können die Creator das Engagement aktiv ankurbeln. Sie können im Format vorgeschlagene Themen auswählen (etwa „Wofür bist du heute dankbar?“) oder eigene Prompts eingeben, auf die Mitglieder binnen 24 Stunden mit Text und Bildern reagieren können. Das Feature eignet sich besonders gut, um Feedback für Produkte oder Inhalte einzuholen oder die Meinung aller zu bestimmten Themen zu erfragen, vielleicht auch so: „Welcher ist dein Lieblings-Account auf Instagram?“.

Prompt Feature im Broadcast Channel auf Instagram, © Meta

Best Practices, Insights und ein Creator-Beispiel

Zu den neuen Funktionen gehören des Weiteren Best Practices und Insights für die Kanäle.