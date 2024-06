Es gibt eine Reihe neuer Funktionen für die Instagram Broadcast Channels, die speziell darauf abzielen, Creatorn mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und zur Interaktion mit ihren Fans zu bieten.

Die Broadcast Channels wurden ursprünglich für Creator entwickelt, um eine effektive One-to-Many-Kommunikation zu ermöglichen. Seit Juli 2023 haben die Channels es Content Creatorn ermöglicht, ihre Updates zu teilen, Einblicke in ihren Alltag zu geben und direkt Feedback von ihrer Community zu erhalten. Mit Funktionen wie Texten, Bildern, Sprachnachrichten, Videos, Umfragen und Reaktionen bieten die Channels vielseitige Interaktionsmöglichkeiten. Instagram CEO Adam Mosseri kündigte kürzlich in einem Q&A in den Stories an, dass auch bald Unternehmen die Möglichkeit haben werden, eigene Broadcast Channels zu eröffnen.

Neue Funktionen für die Broadcast Channels

Für Creator gibt es auch Neuigkeiten: Instagram hat kürzlich eine Reihe neuer Funktionen für die Broadcast Channels vorgestellt, die speziell darauf abzielen, Creatorn mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und zur Interaktion mit ihren Fans zu bieten.